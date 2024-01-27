Буданов уверен, что в ближайшее время обмен пленными все же состоится

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что, несмотря на ситуацию с падением Ил-76, на борту которого, как заявляют россияне, якобы были украинские военнопленные, в ближайшее время все же состоится новая операция по обмену. Об этом он сообщил в интервью на телемарафоне.

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"Жизнь наших людей, наших граждан – военнослужащих или гражданских – она не должна быть в опасности и в таких ужасных условиях, в которых их там содержат. И все, что можно сделать, мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится", – заявил Буданов.

Что же касается "эпизода" из Ил-76, глава ГУР выразил убеждение, что "со временем мы узнаем", что произошло.

Также Буданов подчеркнул, что РФ до сих пор не показала "усеянные труппами поля", хотя должна была это сделать, чтобы продолжать максимально обвинять Украину в авиакрушении.

Вчера секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов сообщил, что Россия после длительной паузы все же предоставила список якобы находившихся на борту военнопленных – сослалась на перечень, опубликованный ранее пропагандистами. Украина подтвердила, что этих людей планировали обменять. Однако опрошенные родственники бойцов из упомянутого списка не увидели на видео пропагандистов с фрагментами тел особых признаков, указывающих на их родных.

24 января 2024 года в Белгородской области упал российский Ил-76. Таких РФ имеет на вооружении около 100.

В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными, к тому же один из самых больших.

Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Спикер Кремля Песков сказал, что РФ согласна только на расследование "преступления Киева".

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