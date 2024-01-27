Буданов упевнений, що найближчим часом обмін полоненими все ж відбудеться

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що попри ситуацію з падінням Іл-76, на борту якого, як заявляють росіяни, нібито були українські військовополонені, найближчим часом все ж відбудеться нова операція з обміну. Про це він сказав в інтерв’ю на телемарафоні.

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"Життя наших людей, наших громадян – військовослужбовців чи цивільних – воно не має бути в небезпеці і в таких жахливих умовах, в яких їх там утримують. І все, що можна зробити, ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", – заявив Буданов.

Що ж стосується "епізоду" з Іл-76, глава ГУР висловив переконання, що "з часом ми дізнаємось", що сталося.

Також Буданов наголосив, що РФ досі не показала "усіяні трупами поля", хоча мала б це зробити, щоб продовжувати максимально звинувачувати Україну в авіатрощі.

Вчора секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов повідомив, що Росія після тривалої паузи все ж надала список військовополонених, які нібито були на борту – послалась на перелік, опублікований раніше пропагандистами. Україна підтвердила, що цих людей планували обміняти. Однак опитані родичі бійців зі згаданого списку не побачили на відео пропагандистів з фрагментами тіл особливих ознак, які вказували б на їхніх рідних.

24 січня 2024 року у Бєлгородській області впав російський Іл-76. Таких РФ має на озброєнні близько 100.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день дійсно мав відбутися обмін полоненими, до того ж один із найбільших.

Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Речник Кремля Пєсков сказав, що РФ згодна тільки на розслідування "злочину Києва".

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