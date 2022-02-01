Данилов критикует Германию: Извинились за нацизм только перед Россией, перед Украиной нет

Германия извинилась за нацистские преступления, совершенные во время Второй мировой войны, только перед Россией, а перед Украиной – нет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью AP.

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Секретарь СНБО раскритиковал Германию за отказ предоставить Украине оружие для противостояния российской агрессии, и заявил, что Берлин должным образом не извинился перед украинцами за нацистские преступления во время Второй мировой войны, когда Украина была частью Советского Союза.

"К сожалению, они не извинились за убийство миллионов наших граждан, – сказал Данилов. – Они извиняются перед россиянами, как будто мы одна страна. Тогда им не следует говорить о демократии, а говорить, что они поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними".

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Наталия Медведева

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