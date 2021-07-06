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Данилов: СНБО не подменяет собой суды, но наша работа – искать лазейки

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 09:48
Данилов: СНБО не подменяет собой суды, но наша работа – искать лазейки - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Совет нацбезопасности и обороны не подменяет собой суды, вводя санкции, но ищет лазейки, чтобы суды их не отменили. Об этом в интервью Forbes заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов утверждает, что СНБО не принимает решений в обход Конституции, президент Владимир Зеленский не использует Совет в личных целях – и санкции можно вводить против граждан Украины не только за терроризм.

"Когда речь идет о национальной безопасности, мы также имеем право вводить санкции. Санкции не дают нам возможности посадить человека или забрать его собственность. Мы можем только ограничить пользование его активами. Мы не подменяем суды, но хотели бы, чтобы они и правоохранительная система двигались быстрее", – сказал он.

На вопрос, есть ли гарантия, что санкции СНБО не обжалуют в судах, Данилов ответил: "Наша работа – находить возможности, искать лазейки, "ходить между каплями". Но это не значит, что мы что-то нарушаем".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский санкции снбо суды Алексей Данилов
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