Дело MH17. Прокуратура сообщила "важные моменты" о судебном процессе в Нидерландах

Украина может присоединиться к иску Нидерландов в ЕСПЧ по делу MH17: этот вопрос, по мнению Гюндуза Мамедова, "сейчас рассматривается" Минюстом

Совместная следственная группа (JIT), которая расследует уничтожение российскими оккупантами лайнера Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, не прекращает работу, несмотря на суд над четырьмя фигурантами по этому делу в Нидерландах. Об этом ZN.ua заявил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, назвав также "самое важное событие" по процессу.

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По его словам, JIT продолжает сбор улик причастности и других к этому преступлению: всех тех, кто отдавал приказы и их выполнял. "Задачи и цели... не изменились – привлечение к ответственности всех виновных в уничтожении рейса МН17", – подчеркнул он.

28 сентября суд выслушал защиту Олега Пулатова и взял перерыв до 3 ноября. Мамедов уклонился от ответа на вопрос, сознательно ли у обвиняемого россиянина все затягивают; говорит, так как Украина – не сторона этого процесса, "не видим возможным давать свою оценку".

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Визит адвокатов Пулатова в РФ для консультаций с ним прокурор считает самым важным событием с точки зрения прогресса в деле, так как все стороны теперь могут ознакомиться с версией событий от россиянина.

На вопрос, как Украина реагирует на то, что у Пулатова обвиняют ее в незакрытии "воздуха" над Донбассом после начала боев, и этот тезис использует пропаганда РФ, замглавы ОГП ответил коротко: "Исчерпывающий ответ на этот вопрос был предоставлен в отчете Совета по безопасности Нидерландов, который не нашел нарушений существующих на тот момент правил со стороны Украины".

Чиновник добавил, что Украина "не видит проблем" в работе с малазийскими коллегами-следователями, несмотря на то, что власти этой страны ранее достаточно противоречиво оценивали результаты расследования JIT. Мамедов говорит, что коммуникация и работа в JIT "базируется на принципах взаимного доверия и профессионализма; мы работаем на один результат".

10 июля 2020-го Нидерланды подали иск к РФ в ЕСПЧ из-за гибели MH17. В Кремле назвали это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям".

18 июля Нидерланды начали новое расследование: хотят выяснить, почему РФ закрыла свое воздушное пространство у российско-украинской границы за часы сбивания самолета.

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Евгений Пилипенко

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