Депутатов Евросолидарности и Голоса не пустили на комиссию по ЧВК Вагнера – нардеп

Депутатов фракций Голос и Европейская солидарность не пустили на заседание временной следственной комиссии (ТСК) по делу о якобы срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Об этом написал в Facebook нардеп от Голоса Роман Костенко.

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По его словам, среди членов комиссии присутствовали только депутаты Слуги народа. Костенко утверждает, что они решили провести заседание в закрытом режиме и проголосовали за запрет присутствовать депутатам Голоса и Евросолидарности.

LIGA.net обратилась за комментариями в ТСК.

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Марк Сировой

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