Депутатов Евросолидарности и Голоса не пустили на комиссию по ЧВК Вагнера – нардеп
10.09.2021, 16:32
Роман Костенко (Скриншот видео Свобода слова на ICTV)
Депутатов фракций Голос и Европейская солидарность не пустили на заседание временной следственной комиссии (ТСК) по делу о якобы срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Об этом написал в Facebook нардеп от Голоса Роман Костенко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, среди членов комиссии присутствовали только депутаты Слуги народа. Костенко утверждает, что они решили провести заседание в закрытом режиме и проголосовали за запрет присутствовать депутатам Голоса и Евросолидарности.
LIGA.net обратилась за комментариями в ТСК.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника из кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила выдачу наемников, но Беларусь выдала их РФ.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков, но некий "крот" на Банковой ее сорвал. Летом 2020-го президент Владимир Зеленский назвал это "бредом", однако 24 июня 2021-го сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали".
- 19 мая 2021-го в Раде провалили создание ТСК, которая занималась бы отдельно вопросом ЧВК Вагнера, как того хотела оппозиция. Однако Рада создала ТСК для расследования возможных преступлений чиновников, которая занимается в том числе делом вагнеровцев. В эту ТСК вошли восемь депутатов СН, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич, по депутату от групп Доверие и За будущее.
- 8 сентября CNN опубликовал расследование, в котором утверждает, что спецоперация по вагнеровцам проводилась с ведома США. В Офисе президента раскритиковали расследование, заявив, что его похвалили в ФСБ России.
Читайте также: ЧВК Вагнера. Украина собрала важные доказательства, но власти решили молчать – Грозев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев • Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев • Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии