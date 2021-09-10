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Депутатов Евросолидарности и Голоса не пустили на комиссию по ЧВК Вагнера – нардеп

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10.09.2021, 16:32
Депутатов Евросолидарности и Голоса не пустили на комиссию по ЧВК Вагнера – нардеп - Фото
Роман Костенко (Скриншот видео Свобода слова на ICTV)

Депутатов фракций Голос и Европейская солидарность не пустили на заседание временной следственной комиссии (ТСК) по делу о якобы срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Об этом написал в Facebook нардеп от Голоса Роман Костенко.

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По его словам, среди членов комиссии присутствовали только депутаты Слуги народа. Костенко утверждает, что они решили провести заседание в закрытом режиме и проголосовали за запрет присутствовать депутатам Голоса и Евросолидарности.

LIGA.net обратилась за комментариями в ТСК.

Читайте также: ЧВК Вагнера. Украина собрала важные доказательства, но власти решили молчать – Грозев

Марк Сировой
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Слуга народа чвк вагнера голос спецоперация ТСК европейская солидарность Роман Костенко
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