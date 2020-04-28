Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 апреля

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РЫНКЕ ЗЕМЛИ. Речь идет о законе № 552-IX. Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. С 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки с/х назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины (подробнее).

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2. ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ В НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ: КУЛЕБА НАЗВАЛ ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что на видеоконференции министров в нормандском формате 30 апреля обсудят итоги сделанного с Парижского саммита, причины стагнации и пути решения проблем (подробнее).

3. МИНФИН ВПЕРВЫЕ ЗА МЕСЯЦ РЕШИЛ РАЗМЕСТИТЬ ОВГЗ. Министерство финансов назначило на 28 апреля три аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Планируется первичное размещение трехмесячных гривневых бумаг, а также доразмещение долларовых со сроками обращения шесть и девять месяцев (подробнее).

4. УКРАИНА НЕ БУДЕТ ПОМОГАТЬ МИГРАНТАМ ВЫЕЗЖАТЬ НА РАБОТУ В ДРУГИЕ СТРАНЫ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей (подробнее).

5. ПОСЛЕПАСХАЛЬНАЯ ВСПЫШКА COVID-19, ВОЗМОЖНО, БУДЕТ В СЛЕДУЮЩИЕ СЕМЬ ДНЕЙ – ЛЯШКО. Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что после Пасхи, когда в Украине были определенные нарушения карантина, прошла лишь неделя, и прирост заболеваемости коронавирусом из-за этого, возможно, будет в течение следующих семи дней (подробнее).

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6. АРАХАМИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕДСТВИЯ ПО ВЗРЫВАМ В БАЛАКЛЕЕ ПЫТАЛИСЬ СФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ. Следственная комиссия Верховной Рады пришла к выводу о попытках сфальсифицировать результаты следствия по делу о пожаре на военных складах в Балаклее (подробнее).

7. КЛИЧКО ПРЕДСТАВИЛ ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАПА ВЫХОДА ИЗ КАРАНТИНА: СПИСОК ОСЛАБЛЕНИЙ. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что на первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 кв. м. с требованием присутствия не более одного посетителя на 10 кв. метров и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют (подробнее).

8. САУДОВСКАЯ АРАВИЯ КУПИЛА 60 000 ТОНН УКРАИНСКОЙ ПШЕНИЦЫ. Государственный закупщик зерна Саудовской Аравии SAGO купил 60 000 тонн украинской пшеницы по цене $248 за тонну у инвестиционной компании SALIC, которая владеет агрохолдингом "Мрия" в Украине (подробнее).

9. ДЕЛО MH17. BBC РАССКАЗАЛИ О ГЕНЕРАЛЕ ФСБ, КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЛ БОЕВИКАМИ НА ДОНБАССЕ. По данным BBC News, фигурант дела MH17 и, судя по переговорам боевиков, их руководитель на Донбассе в 2014-м - генерал-полковник пограничной службы ФСБ России Андрей Бурлака (подробнее).

10. КРУПНОГО ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА УЛИЧИЛИ В НЕУПЛАТЕ 6,7 МЛН ГРН НАЛОГОВ. В прокуратуре Киева сообщили, что руководитель ІТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в отчетность заведомо ложные данные о сотрудничестве с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн грн и нанес ущерб госбюджету (подробнее).

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