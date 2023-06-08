Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 июня

1. ВСУ: Подрыв Каховской ГЭС нанес потери 7 десантной дивизии и 22 армейскому корпусу России. Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва Каховской гидроэлектростанции и понесли потери в живой силе, технике и вооружении, сообщил Генштаб ВСУ.

2. В Луганске прогремели взрывы, над городом поднимается облако черного дыма — фото, видео. По данным LIGA.net, взрыв произошел в районе Восточных кварталов Луганска, неподалеку расположен завод "Лугансктепловоз", который оккупанты могли использовать в военных целях.

3. Зеленский побывал в подтопленном Херсоне: видео. Президент Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область, провел совещание по ликвидации последствий подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС и побывал на переправе через Днепр, по которой проводится эвакуация людей с подтопленных территорий.

4. Среди стран НАТО все еще нет консенсуса по гарантиям безопасности для Украины – Politico. Союзники пока не готовы дать обязательные гарантии безопасности Украине, о которых государство просит для долгосрочного выживания, сообщает Politico со ссылкой на пятерых анонимных европейских дипломатов.

5. Бывшего нардепа Дашутина задержали за торговлю с Россией – видео. Госбюро расследований задержало бывшего народного депутата-регионала за торговлю с Россией. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о Григории Дашутине, депутате III-IV созывов, его семья владеет концерном "Никмас".

6. Терроризм. Россияне ударили по центру Херсона, пока людей спасали от воды – фото, видео. Российские обстрелы происходят во время эвакуации людей из города, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Один из прилетов снаряда по жилому дому попал на видео. Также под российским обстрелом в Херсоне оказалась гуманитарная миссия главного раввина Украины Моше Реувена Асмана.

7. Зеленский отверг обвинения, якобы Украина уничтожила Северные потоки РФ. Президент Владимир Зеленский ответил на то, что якобы Украина уничтожила российские газопроводы Nord Stream. "Прежде всего я хочу, чтобы мы четко понимали: я президент и я отдаю соответствующие поручения или команды. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда на это не пошел", – сказал Зеленский.

8. "Враг в активной обороне". В Минобороны прокомментировали бои на юге Украины – карта. На южном направлении российские оккупанты находятся в активной обороне. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Продолжаются бои за Великую Новоселку на Новопавловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне", – сообщили в Минобороны.

9. Украина контратакует под Бахмутом: на южном и северном флангах пройдено до 1,6 км – ВСУ. Силы обороны продвигаются на южном и северном флангах в районе Бахмута, а россияне оказывают ожесточенное сопротивление, "поливая" украинские позиции огнем артиллерии, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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