Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 8 червня

1. ЗСУ: Підрив Каховської ГЕС завдав втрат 7 десантній дивізії та 22 армійському корпусу Росії. Окупанти не були готові до наслідків підриву Каховської гідроелектростанції та зазнали втрат у живій силі, техніці та озброєнні, повідомив Генштаб ЗСУ.

2. У Луганську пролунали вибухи, над містом підіймається хмара чорного диму – фото, відео. За даними LIGA.net, вибух стався в районі Східних кварталів Луганська, неподалік розташований завод "Луганськтепловоз", який окупанти могли використовувати у військових цілях.

3. Зеленський побував у підтопленому Херсоні: відео. Президент Володимир Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС та побував на переправі через Дніпро, через яку проводиться евакуація людей із підтоплених територій.

4. Серед країн НАТО все ще немає консенсусу щодо гарантій безпеки для України – Politico. Союзники поки що не готові дати обов'язкові гарантії безпеки Україні, про які держава просить для довгострокового виживання, повідомляє Politico з посиланням на п'ятьох анонімних європейських дипломатів.

5. Колишнього нардепа Дашутіна затримали за торгівлю з Росією – відео. Держбюро розслідувань затримало колишнього народного депутата-регіонала за торгівлю з Росією. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах розповів, що йдеться про Григорія Дашутіна, депутата III-IV скликань, його родина володіє концерном "Нікмас".

6. Тероризм. Росіяни вдарили по центру Херсона, доки людей рятували від води – фото, відео. Російські обстріли відбуваються під час евакуації людей із міста, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Один із прильотів снаряда по житловому будинку потрапив на відео. Також під російським обстрілом у Херсоні опинилася гуманітарна місія головного рабина України Моше Реувена Асмана.

7. Зеленський відкинув звинувачення, нібито Україна знищила Північні потоки РФ. Президент Володимир Зеленський відповів на те, що нібито Україна знищила російські газопроводи Nord Stream. "Передусім я хочу, щоб ми чітко розуміли: я президент і я віддаю відповідні доручення чи команди. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи на це не пішов", – сказав Зеленський.

8. "Ворог в активній обороні". У Міноборони прокоментували бої на півдні України – мапа. На південному напрямку російські окупанти перебувають в активній обороні. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Продовжуються бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку. На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні", – повідомили у Міноборони.

9. Україна контратакує під Бахмутом: на південному та північному флангах пройдено до 1,6 км – ЗСУ. Сили оборони просуваються на південному та північному флангах у районі Бахмута, росіяни чинять запеклий опір, "поливаючи" українські позиції вогнем артилерії, повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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