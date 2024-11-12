Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 12 ноября
- В Кривом Роге из-под завалов пятиэтажки извлекли тела троих детей. Из-под завалов пятиэтажки в Кривом Роге, по которой россияне ударили баллистикой, достали тела троих детей и их матери. Кроме этого, известно о 14 пострадавших, среди которых есть дети.
- Появились видео с моментом российского удара по плотине Кураховского водохранилища и последствиями. Появились видео с моментом и последствием российского удара по Терновской плотине на Кураховском водохранилище 11 ноября. По состоянию на 16:00 12 ноября из Кураховского водохранилища вылилось 15 млн кубометров воды, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин. По его словам, подтопления жилья не зафиксировано, села на реке Волчая не затоплены.
- Правительство упростило механизм перевода для военных: через "Армия+" за 72 часа. Кабинет министров 12 ноября одобрил постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
- Французский депутат: Украина может получить шесть истребителей Mirage 2000-5F. Франция передаст Украине не три, а шесть истребителей Mirage 2000-5F. Об этом сообщил депутат Франк Джилетти в бюджетном заключении по "подготовке и использованию сил авиации".
- Трамп избрал "ястребов" на две важные должности: что они говорят об Украине и войне. Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит госсекретарем сенатора Марко Рубио из Флориды, сообщает The New York Times. Новым советником по нацбезопасности США станет Майк Уолтц, конгрессмен из Флориды и ветеран сил спецопераций, сообщают Reuters и корреспондент Голоса Америки в Пентагоне Остап Ярыш.
- Президент Финляндии: Трамп серьезно настроен заключить мирное соглашение по Украине как можно скорее. Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с избранным лидером США Дональдом Трампом заявил, что республиканца следует воспринимать всерьез, когда тот говорит о завершении российско-украинской войны.
- Сикорский анонсировал "очень серьезный" разговор об Украине и Европе. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал "очень серьезную" дискуссию по теме российско-украинской войны, которая состоится на заседании Совета министров иностранных дел 18 ноября.
- Зеленский ввел новые санкции против России и Беларуси. В списке – аэропорты и "губернатор". Президент Зеленский ввел санкции против компаний и физических лиц из России и Белоруссии. Под ограничения попали 15 россиян и 39 юридических лиц, действующих в России, Беларуси, а также оккупированной части Украины.
- В ICU прогнозируют резкое замедление инфляции, но только со второго квартала. Потребительские цены выросли в октябре на 1,8% м/м, а в годовом исчислении рост составил 9,7%. Понижение инфляции произойдет во втором квартале 2025 года. Об этом говорится в отчете финансовой группы ICU.
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