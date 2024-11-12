Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 12 ноября
Ликвидация последствий российского удара по Кривому Рогу (Фото: ГСЧС)
  1. В Кривом Роге из-под завалов пятиэтажки извлекли тела троих детей. Из-под завалов пятиэтажки в Кривом Роге, по которой россияне ударили баллистикой, достали тела троих детей и их матери. Кроме этого, известно о 14 пострадавших, среди которых есть дети.
  2. Появились видео с моментом российского удара по плотине Кураховского водохранилища и последствиями. Появились видео с моментом и последствием российского удара по Терновской плотине на Кураховском водохранилище 11 ноября. По состоянию на 16:00 12 ноября из Кураховского водохранилища вылилось 15 млн кубометров воды, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин. По его словам, подтопления жилья не зафиксировано, села на реке Волчая не затоплены.
  3. Правительство упростило механизм перевода для военных: через "Армия+" за 72 часа. Кабинет министров 12 ноября одобрил постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
  4. Французский депутат: Украина может получить шесть истребителей Mirage 2000-5F. Франция передаст Украине не три, а шесть истребителей Mirage 2000-5F. Об этом сообщил депутат Франк Джилетти в бюджетном заключении по "подготовке и использованию сил авиации".
  5. Трамп избрал "ястребов" на две важные должности: что они говорят об Украине и войне. Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит госсекретарем сенатора Марко Рубио из Флориды, сообщает The New York Times. Новым советником по нацбезопасности США станет Майк Уолтц, конгрессмен из Флориды и ветеран сил спецопераций, сообщают Reuters и корреспондент Голоса Америки в Пентагоне Остап Ярыш.
  6. Президент Финляндии: Трамп серьезно настроен заключить мирное соглашение по Украине как можно скорее. Президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с избранным лидером США Дональдом Трампом заявил, что республиканца следует воспринимать всерьез, когда тот говорит о завершении российско-украинской войны.
  7. Сикорский анонсировал "очень серьезный" разговор об Украине и Европе. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал "очень серьезную" дискуссию по теме российско-украинской войны, которая состоится на заседании Совета министров иностранных дел 18 ноября.
  8. Зеленский ввел новые санкции против России и Беларуси. В списке – аэропорты и "губернатор". Президент Зеленский ввел санкции против компаний и физических лиц из России и Белоруссии. Под ограничения попали 15 россиян и 39 юридических лиц, действующих в России, Беларуси, а также оккупированной части Украины.
  9. В ICU прогнозируют резкое замедление инфляции, но только со второго квартала. Потребительские цены выросли в октябре на 1,8% м/м, а в годовом исчислении рост составил 9,7%. Понижение инфляции произойдет во втором квартале 2025 года. Об этом говорится в отчете финансовой группы ICU.

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