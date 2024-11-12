Дев’ять головних новин України та світу на 21:00 12 листопада
- У Кривому Розі з-під завалів п’ятиповерхівки дістали тіла трьох дітей. З-під завалів п’ятиповерхівки у Кривому Розі, по якій росіяни вгатили балістикою, дістали тіла трьох дітей та їх матері. Окрім цього, відомо про 14 постраждалих, серед яких є діти.
- З'явилися відео з моментом російського удару по греблі Курахівського водосховища та наслідками. З'явилися відео з моментом та наслідком російського удару по Тернівській греблі на Курахівському водосховищі 11 листопада. Станом на 16:00 12 листопада з Курахівського водосховища вилилось 15 млн кубометрів води, повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін. За його словами, підтоплень житла не зафіксовано, села на річці Вовча не затоплені.
- Уряд спростив механізм переведення для військових: через "Армія+" за 72 години. Кабінет міністрів 12 листопада схвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами Збройних Сил України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
- Французький депутат: Україна може отримати шість винищувачів Mirage 2000-5F. Франція передасть Україні не три, а шість винищувачів Mirage 2000-5F. Про це повідомив депутат Франк Джілетті у бюджетному висновку з "підготовки та використання сил авіації".
- Трамп обрав "яструбів" на дві важливі посади: що вони кажуть про Україну і війну. Новообраний президент США Дональд Трамп призначить держсекретарем сенатора Марко Рубіо з Флориди, повідомляє The New York Times. А новим радником з нацбезпеки США стане Майк Волтц, конгресмен з Флориди і ветеран сил спецоперацій, повідомляють Reuters і кореспондент Голосу Америки в Пентагоні Остап Яриш.
- Президент Фінляндії: Трамп серйозно налаштований укласти мирну угоду щодо України якнайшвидше. Президент Фінляндії Александр Стубб після телефонної розмови з обраним лідером США Дональдом Трампом заявив, що республіканця слід сприймати серйозно, коли той говорить про завершення російсько-української війни.
- Сікорський анонсував "дуже серйозну" розмову про Україну та Європу. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував "дуже серйозну" дискусію на тему російсько-української війни, яка відбудеться на засіданні Ради міністрів закордонних справ 18 листопада.
- Зеленський ввів нові санкції проти Росії та Білорусі. У списку – аеропорти та "губернатор". Президент Зеленський ввів санкції проти компаній та фізичних осіб із Росії та Білорусі. Під обмеження потрапили 15 росіян та 39 юридичних осіб, які діють на теренах Росії, Білорусі, а також окупованій частині України.
- В ICU прогнозують різке сповільнення інфляції, але тільки з другого кварталу. Споживчі ціни зросли в жовтні на 1,8% м/м, а в річному вимірі зростання становило 9,7%. Зниження інфляції відбудеться у другому кварталі 2025 року. Про це йдеться у звіті фінансової групи ICU.
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