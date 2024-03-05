Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 5 марта

Уничтожение российского корабля "Сергей Котов", ордеры МУС на арест двух российских командующих и другие новости

Фото: ресурс оккупантов

1. В Крыму уничтожен российский военный корабль "Сергей Котов". Момент удара попал на видео. В оккупированном россиянами Крыму был потоплен патрульный корвет Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах обороны. Корабль "Сергей Котов" попал под удар морского дрона в районе временно оккупированной Керчи. После поражения судно затонуло и не подлежит восстановлению (подробнее).

2. У Буданова показали видео уничтожения корвета "Сергей Котов" в Крыму. Съемка с морского дрона. В Главном управлении разведки Минобороны показали видео уничтожения патрульного корвета "Сергей Котов" Черноморского флота России в ночь на 5 марта во временно оккупированном Крыму. На записи с морского дрона можно увидеть удары по судну беспилотниками Magura 5 (подробнее).

3. Суд в Гааге выдал ордера на арест командующих Дальней авиации России и Черноморского флота. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующих Дальней авиацией России и Черноморского флота. Ордеры выданы на двух высокопоставленных должностных лиц российской армии – командующего Дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Им инкриминируют преступления, совершенные "по меньшей мере с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года" (подробнее).

4. Россия атаковала Украину "шахедами", под ударом снова была Одесса. ПВО сбила 18 дронов. Российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 5 марта. Военные заявляют, что в целом враг выпустил 22 беспилотника из района Балаклавы во временно оккупированном Крыму. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 18 "шахедов" в Одесской области (подробнее).

5. Нардепы жалуются, что в Раде отменили заседание до конца недели. Арахамия объяснил причину. Нардепы от разных фракций заявили, что в Верховной Раде отменили заседание этой пленарной недели, аргументы насчет такого решения, по их словам, были разными. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что перерыв в заседаниях этой недели связан с необходимостью работы нардепов в местах дислокации военных (подробнее).

6. В Белгородской области горит нефтебаза. Ее атаковали беспилотники ГУР – фото. В Белгородской области РФ в селе Долгое горит нефтебаза, губернатор Вячеслав Гладков заявил о взрывах, после которых произошел пожар. Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил об операции Главного управления разведки Минобороны, цели поражены (подробнее).

7. Произошел масштабный сбой в работе Instagram, Facebook и Messenger по всему миру. 5 марта произошел масштабный сбой в работе сервисов компании Meta. Речь идет о Facebook, Instagram, Messenger и Threads. Это подтверждает Downdetector. На возможность залогиниться в Facebook жаловались 76% пользователей, 16% сообщали о проблеме с приложением, 8% – с сайтом (подробнее).

8. Сийярто снова назвал препятствие для встречи Зеленского и Орбана: дело в вопросе нацменьшинств. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответный документ, направленный украинским правительством, не содержит ни единого прогресса относительно полного восстановления прав венгерского меньшинства Закарпатья, которые она имела до 2015 года. По его словам, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского не состоится, пока Киев "не вернет" эти права (подробнее).

9. В Киеве горит экопарк Осокорки – видео, фото. В Киеве произошел пожар на территории экопарка Осокорки, сообщил местный активист Михаил Петелицкий. Он утверждает, что имел место поджог. ГСЧС сообщило, что вблизи озера Тяглое на открытой территории произошло возгорание сухой травы и камыша. На месте происшествия работают все соответствующие службы, чтобы предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар (подробнее).

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