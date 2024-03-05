Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 5 березня

Знищення російського корабля "Сергій Котов", ордери МКС на арешт двох російських командувачів та інші новини

Фото: ресурс окупантів

1. У Криму знищено російський військовий корабель "Сергій Котов". Момент удару потрапив на відео. В окупованому росіянами Криму було потоплено патрульний корвет Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах оборони. Корабель "Сергій Котов" потрапив під удар морського дрона в районі тимчасово окупованої Керчі. Після ураження судно затонуло та не підлягає відновленню (детальніше).

2. У Буданова показали відео знищення корвета "Сергій Котов" у Криму. Знімання з морського дрона. У Головному управлінні розвідки Міноборони показали відео знищення патрульного корвета "Сергій Котов" Чорноморського флоту Росії в ніч проти 5 березня в тимчасово окупованому Криму. На записі з морського дрона можна побачити удари по судну безпілотниками Magura 5 (детальніше).

3. Суд у Гаазі видав ордери на арешт командувачів Дальньої авіації Росії та Чорноморського флоту. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт командувачів Дальньої авіації Росії та Чорноморського флоту. Ордери видано на двох високопосадовців російської армії – командувача Дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Їм інкримінують злочини, вчинені "щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року" (детальніше).

4. Росія атакувала Україну "шахедами", під ударом знову була Одеса. ППО збила 18 дронів. Російська армія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 5 березня. Військові заявляють, що загалом ворог випустив 22 безпілотники з району Балаклави у тимчасово окупованому Криму. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 "шахедів" на Одещині (детальніше).

5. Нардепи скаржаться, що у Раді скасували засідання до кінця тижня. Арахамія пояснив причину. Нардепи від різних фракцій заявили, що у Верховній Раді скасували засідання цього пленарного тижня, аргументи щодо такого рішення, за їхніми словами, були різними. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що перерва у засіданнях цього тижня пов'язана з необхідністю роботи нардепів у місцях дислокації військових (детальніше).

6. У Бєлгородській області палає нафтобаза. Її атакували безпілотники ГУР – фото. У Бєлгородській області РФ в селі Долгоє горить нафтобаза, губернатор В'ячеслав Гладков заявив про вибухи, після яких сталася пожежа. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив про операцію Головного управління розвідки Міноборони, цілі уражено (детальніше).

7. Стався масштабний збій в роботі Instagram, Facebook та Messenger по всьому світу. 5 березня стався масштабний збій у роботі сервісів компанії Meta. Йдеться про Facebook, Instagram, Messenger та Threads. Це підтверджує Downdetector. На можливість залогінитися у Facebook жалілися 76% користувачів, 16% повідомляли про проблему з застосунком, 8% – з сайтом (детальніше).

8. Сійярто знову назвав перешкоду для зустрічі Зеленського та Орбана: справа в питанні нацменшин. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що документ-відповідь, надісланий українським урядом, не містить жодного прогресу щодо повного відновлення прав угорської меншини Закарпаття, які вона мала до 2015 року. За його словами, зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ "не поверне" ці права (детальніше).

9. У Києві горить екопарк Осокорки – відео, фото. У Києві сталася пожежа на території екопарку Осокорки, повідомив місцевий активіст Михайло Петелицький. Він стверджує, що мав місце підпал. ДСНС повідомило, що поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загоряння сухої трави та очерету. На місці події працюють всі відповідні служби, аби запобігти поширенню вогню та ліквідувати пожежу (детальніше).

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