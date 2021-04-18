Экс-президент Эстонии призвал ЕС временно запретить въезд гражданам России
18.04.2021, 18:22
Фото: ЕРА
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Евросоюзу следует временно прекратить выдавать россиянам визы на посещение блока. Об этом он написал в Twitter.
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"Возможно, нужен "тайм аут" для любых, я имею в виду любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы", — написал Ильвес.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Украинские топ-чиновники обсудили обострение на границах с американскими коллегами. А президент Зеленский после беседы с президентом США Байденом заявил: США не оставят Украину наедине с агрессором.
- ЕС, США, НАТО, лидеры Франции и Германии призывают Россию убрать войска от границ Украины. В Кремле говорят, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории".
- У президента Зеленского не исключают возможного наступления. Командующий войсками США Уолтерс говорит, что риск нового вторжения – низкий или средний, однако есть тенденция к его снижению.
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