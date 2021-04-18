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Экс-президент Эстонии призвал ЕС временно запретить въезд гражданам России

18.04.2021, 18:22
Экс-президент Эстонии призвал ЕС временно запретить въезд гражданам России - Фото
Фото: ЕРА

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Евросоюзу следует временно прекратить выдавать россиянам визы на посещение блока. Об этом он написал в Twitter.

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"Возможно, нужен "тайм аут" для любых, я имею в виду любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы", — написал Ильвес.

Вадим Ребрина
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Россия ЕС эстония тоомас ильвес
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