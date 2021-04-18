Экс-президент Эстонии призвал ЕС временно запретить въезд гражданам России

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Евросоюзу следует временно прекратить выдавать россиянам визы на посещение блока. Об этом он написал в Twitter.

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"Возможно, нужен "тайм аут" для любых, я имею в виду любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы", — написал Ильвес.

Вадим Ребрина

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