ЕС тоже должен присутствовать. Боррель осудил двусторонность переговоров России и США
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель осудил двусторонний характер переговоров России и США. Он подчеркнул, что "в этом диалоге не два действующих лица", сообщает Голос Америки.
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В агентстве отмечают, что на прошедших 10 января 2022-го в Женеве переговорах США и России, "на карту была поставлена будущая безопасность Европы". Перед этой встречей Боррель выразил возмущение, что европейская сторона не была приглашена к участию.
"Речь идет не только о США и России. Если вы хотите говорить о безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью переговоров", — заявил он журналистам.
12 января состоялось заседание совета Россия-НАТО. На переговорах РФ вновь поднимала вопрос о принятии ее требований, опубликованных в декабре, а Запад требовал от Москвы обеспечить деэскалацию на границах Украины.
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- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения к востоку и грозит военным ответом в случае отказа.
- 5 января 2022 года Боррель поддержал Украину своим визитом. "Не может быть безопасности Европы без безопасности Украины", — заявил он по итогам поездки в Донбасс.
- Генсек НАТО Столтенберг после переговоров 12 января заявил, что ключевые темы переговоров развития не получили: Россия фактически отказалась от обсуждения.
- В России по итогам заседания заявили, что будут отвечать на политику НАТО "контрсдерживанием" и продолжают требовать остановить любое военное сотрудничество с Украиной.
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