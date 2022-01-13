ЕС тоже должен присутствовать. Боррель осудил двусторонность переговоров России и США

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель осудил двусторонний характер переговоров России и США. Он подчеркнул, что "в этом диалоге не два действующих лица", сообщает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В агентстве отмечают, что на прошедших 10 января 2022-го в Женеве переговорах США и России, "на карту была поставлена будущая безопасность Европы". Перед этой встречей Боррель выразил возмущение, что европейская сторона не была приглашена к участию.

"Речь идет не только о США и России. Если вы хотите говорить о безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью переговоров", — заявил он журналистам.

12 января состоялось заседание совета Россия-НАТО. На переговорах РФ вновь поднимала вопрос о принятии ее требований, опубликованных в декабре, а Запад требовал от Москвы обеспечить деэскалацию на границах Украины.

Подробности встречи, комментарии и другие актуальные новости вокруг переговоров РФ и Запада читайте в хронике Liga.net.

Читайте также: Проект новых санкций в сенате США: в списке Путин и российские топы – WP

Марина Тищенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.