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ЕС тоже должен присутствовать. Боррель осудил двусторонность переговоров России и США

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 12:05
ЕС тоже должен присутствовать. Боррель осудил двусторонность переговоров России и США - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель осудил двусторонний характер переговоров России и США. Он подчеркнул, что "в этом диалоге не два действующих лица", сообщает Голос Америки.

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В агентстве отмечают, что на прошедших 10 января 2022-го в Женеве переговорах США и России, "на карту была поставлена будущая безопасность Европы". Перед этой встречей Боррель выразил возмущение, что европейская сторона не была приглашена к участию.

"Речь идет не только о США и России. Если вы хотите говорить о безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью переговоров", — заявил он журналистам.

12 января состоялось заседание совета Россия-НАТО. На переговорах РФ вновь поднимала вопрос о принятии ее требований, опубликованных в декабре, а Запад требовал от Москвы обеспечить деэскалацию на границах Украины.

Подробности встречи, комментарии и другие актуальные новости вокруг переговоров РФ и Запада читайте в хронике Liga.net.

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Марина Тищенко
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Жозеп Боррель безопасность агрессия России переговоры геополитика
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