"Это салфетка". У Макрона высмеяли российский фейк о наркотиках в поезде в Киев
Российские пропагандистские медиа распространили фейк о "пакетике с кокаином" в вагоне поезда, в котором путешествовали европейские политики. Офис президента Франции опроверг дезинформацию россиян.
В ответ на фейк представители канцелярии Эмманюэля Макрона опубликовали два фото из поезда, следовавшего в Киев 10 мая. На одном снимке – салфетка на столе и подпись: "Это салфетка. Для носа".
На другом фото – представители стран-лидеров и подпись "Это европейское единство. Для созидания мира".
При Европейской unity becomes inconvenient, disinformation goes для того, чтобы сделать как прямую tissue look как drogи.— Élysée (@Elysee) May 11, 2025
Этот смешной информационный бюллетени будет продлен в Франции, семья, а также в доме. Мы должны остаться охранником после manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr
"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что обычную салфетку превращает в наркотик. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны оставаться бдительными по поводу манипуляций", – говорится в сообщении.
11 мая российские пропагандисты опубликовали пост о "пакетике и ложечке для кокаина", которые якобы могли быть на столе в купе, где находились Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
- 10 мая 2025 года Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран.
- В тот же день президент Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с Трампом: Украина и все союзники предложили России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая. В случае отказа представители Европы угрожали Москве санкциями и новой помощью Украине, скоординированными с США.
На ночной пресс-конференции в Кремле Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа.
- Зеленский сказал, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться.
- 11 мая Зеленский заявил, что готов лично встретиться с диктатором Путиным в Турции 15 мая.