"Это салфетка". У Макрона высмеяли российский фейк о наркотиках в поезде в Киев

Российские пропагандисты писали о том, что Макрон и Мерц якобы пытались скрывать наркотики от журналистов. Во Франции отреагировали

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Российские пропагандистские медиа распространили фейк о "пакетике с кокаином" в вагоне поезда, в котором путешествовали европейские политики. Офис президента Франции опроверг дезинформацию россиян.

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В ответ на фейк представители канцелярии Эмманюэля Макрона опубликовали два фото из поезда, следовавшего в Киев 10 мая. На одном снимке – салфетка на столе и подпись: "Это салфетка. Для носа".

На другом фото – представители стран-лидеров и подпись "Это европейское единство. Для созидания мира".

При Европейской unity becomes inconvenient, disinformation goes для того, чтобы сделать как прямую tissue look как drogи.



Этот смешной информационный бюллетени будет продлен в Франции, семья, а также в доме. Мы должны остаться охранником после manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr — Élysée (@Elysee) May 11, 2025

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что обычную салфетку превращает в наркотик. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны оставаться бдительными по поводу манипуляций", – говорится в сообщении.

11 мая российские пропагандисты опубликовали пост о "пакетике и ложечке для кокаина", которые якобы могли быть на столе в купе, где находились Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Российский фейк (Фото: из российских пропагандистских медиа)