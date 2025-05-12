"Це серветка". У Макрона висміяли російський фейк про наркотики у поїзді до Києва

Російські пропагандисти писали про те, що Макрон і Мерц нібито намагались ховати від журналістів наркотики. У Франції відреагували

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Російські пропагандистські медіа поширили фейк про "пакетик з кокаїном" у вагоні поїзда, яким подорожували європейські політики. Офіс президента Франції спростував дезінформацію росіян.

У відповідь на фейк представники канцелярії Емманюеля Макрона опублікували два фото з поїзда, що прямував до Києва 10 травня. На одному знімку – серветка на столі та підпис: "Це серветка. Для носа".

На іншому фото – представники країн-лідерів і підпис "Це європейська єдність. Для побудови миру".

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr — Élysée (@Elysee) May 11, 2025

"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайну серветку перетворює на наркотик. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції як за кордоном, так і всередині країни. Ми повинні залишатися пильними щодо маніпуляцій", – йдеться у повідомленні.

11 травня російські пропагандисти опублікували пост про "пакетик та ложечку для кокаїну", які нібито могли бути на столі у купе, де перебували Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Російський фейк (Фото: з російських пропагандистських медіа)