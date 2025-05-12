"Це серветка". У Макрона висміяли російський фейк про наркотики у поїзді до Києва
Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Російські пропагандистські медіа поширили фейк про "пакетик з кокаїном" у вагоні поїзда, яким подорожували європейські політики. Офіс президента Франції спростував дезінформацію росіян.

У відповідь на фейк представники канцелярії Емманюеля Макрона опублікували два фото з поїзда, що прямував до Києва 10 травня. На одному знімку – серветка на столі та підпис: "Це серветка. Для носа".

На іншому фото – представники країн-лідерів і підпис "Це європейська єдність. Для побудови миру".

"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайну серветку перетворює на наркотик. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції як за кордоном, так і всередині країни. Ми повинні залишатися пильними щодо маніпуляцій", – йдеться у повідомленні.

11 травня російські пропагандисти опублікували пост про "пакетик та ложечку для кокаїну", які нібито могли бути на столі у купе, де перебували Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Російський фейк (Фото: російські пропагандистські медіа)
Російський фейк (Фото: з російських пропагандистських медіа)
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