"Це серветка". У Макрона висміяли російський фейк про наркотики у поїзді до Києва

Російські пропагандистські медіа поширили фейк про "пакетик з кокаїном" у вагоні поїзда, яким подорожували європейські політики. Офіс президента Франції спростував дезінформацію росіян.

У відповідь на фейк представники канцелярії Емманюеля Макрона опублікували два фото з поїзда, що прямував до Києва 10 травня. На одному знімку – серветка на столі та підпис: "Це серветка. Для носа".

На іншому фото – представники країн-лідерів і підпис "Це європейська єдність. Для побудови миру".

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr