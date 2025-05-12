"Це серветка". У Макрона висміяли російський фейк про наркотики у поїзді до Києва
Російські пропагандистські медіа поширили фейк про "пакетик з кокаїном" у вагоні поїзда, яким подорожували європейські політики. Офіс президента Франції спростував дезінформацію росіян.
У відповідь на фейк представники канцелярії Емманюеля Макрона опублікували два фото з поїзда, що прямував до Києва 10 травня. На одному знімку – серветка на столі та підпис: "Це серветка. Для носа".
На іншому фото – представники країн-лідерів і підпис "Це європейська єдність. Для побудови миру".
When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.— Élysée (@Elysee) May 11, 2025
This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr
"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайну серветку перетворює на наркотик. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції як за кордоном, так і всередині країни. Ми повинні залишатися пильними щодо маніпуляцій", – йдеться у повідомленні.
11 травня російські пропагандисти опублікували пост про "пакетик та ложечку для кокаїну", які нібито могли бути на столі у купе, де перебували Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
- 10 травня 2025 року Макрон, Стармер, Туск і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того самого дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня. У разі відмови представники Європи погрожували Москві санкціями та новою допомогою Україні, скоординованими зі США.
На нічній пресконференції у Кремлі Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12-го числа.
- Зеленський сказав, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися.
- 11 травня Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з диктатором Путіним у Туреччині 15 травня.