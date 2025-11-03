Euroactiv: Евросоюз хочет расширить полномочия Frontex для борьбы с дронами

Дрон (Иллюстративное фото: Alex Plavevski/EPA)

Европейский Союз рассматривает возможность расширения полномочий Frontex для борьбы с угрозами, связанными с беспилотниками. Об этом сообщило Euroactiv со ссылкой на соответствующую записку, с которой ознакомились журналисты.

Страны ЕС рассматривают планы по передаче Frontex полномочий по помощи в наблюдении за воздушным пространством и защите критической инфраструктуры.

Этот шаг происходит на фоне обеспокоенности относительно серии вторжений дронов в европейское воздушное пространство за последние месяцы, в частности на чувствительные военные и гражданские объекты в Бельгии в течение выходных.

Записка, датированная 30 октября и распространенная среди стран ЕС датским председательством, показывает, что столицы ЕС обсуждают, должно ли Европейское агентство пограничной и береговой охраны, широко известное как Frontex, взять на себя дополнительные обязанности по борьбе с гибридными угрозами, от нарушений воздушного пространства до защиты стратегических объектов.

Пересмотр мандата Frontex, запланированный на следующий год, впервые был объявлен президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в начале этого года, и теперь он является частью рабочего плана ЕС на 2026 год.

Ожидается, что послы блока обсудят этот вопрос на технической встрече 5 ноября. Эти дебаты свидетельствуют о желании столиц согласовать миссию Frontex с изменением среды безопасности в Европе и происходят всего через несколько месяцев после того, как агентство ввело цепь командования по образцу НАТО.

Сейчас Frontex поддерживает страны ЕС в управлении их внешними границами, оказывая помощь на местах, борясь с трансграничной преступностью, собирая информацию и помогая с процедурами возвращения.

В прошлом месяце комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер предположил, что мандат Frontex может впоследствии распространиться на защиту от беспилотников и защиту аэропортов – политически чувствительную тему на фоне сообщений о связанных с Россией сбоях в работе гражданских аэропортов и шпионаж за военными базами.

В записке говорится о том, что такие меры могут потребовать изменений в правила Frontex.

СПРАВКА Frontex – агентство ЕС, которое занимается охраной внешних границ. Это агентство является ответственным за координацию деятельности национальных пограничных служб и обеспечивает надежность границ стран-членов ЕС с другими странами. Штаб-квартира агентства находится в Варшаве.

В конце сентября неизвестные беспилотники фиксировали в Дании и Швеции.

Также БпЛА летали над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии и вблизи аэропорта в Мюнхене.

8 октября над стратегически важной авиабазой НАТО в Германии был зафиксирован неизвестный беспилотник.

В тот же день сообщалось о полетах БпЛА над заводами оружейной компании в Бельгии.