Euroactiv: Євросоюз хоче розширити повноваження Frontex для боротьби з дронами

Дрон (Ілюстративне фото: Alex Plavevski/EPA)

Європейський Союз розглядає можливість розширення повноважень Frontex для боротьби з загрозами, пов'язаними з безпілотниками. Про це повідомило Euroactiv із посиланням на відповідну записку, з якою ознайомилися журналісти.

Країни ЄС розглядають плани щодо передання Frontex повноважень щодо допомоги у спостереженні за повітряним простором та захисті критичної інфраструктури.

Цей крок відбувається на тлі стурбованості щодо серії вторгнень дронів у європейський повітряний простір за останні місяці, зокрема на чутливі військові та цивільні об'єкти в Бельгії протягом вихідних.

Записка, датована 30 жовтня та розповсюджена серед країн ЄС данським головуванням, показує, що столиці ЄС обговорюють, чи має Європейське агентство прикордонної та берегової охорони, широко відоме як Frontex, взяти на себе додаткові обов'язки щодо боротьби з гібридними загрозами, від порушень повітряного простору до захисту стратегічних об’єктів.

Перегляд мандату Frontex, запланований на наступний рік, вперше був оголошений президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на початку цього року, і тепер він є частиною робочого плану ЄС на 2026 рік.

Очікується, що посли блоку обговорять це питання на технічній зустрічі 5 листопада. Ці дебати свідчать про бажання столиць узгодити місію Frontex зі зміною безпекового середовища в Європі та відбуваються лише через кілька місяців після того, як агентство запровадило ланцюг командування за зразком НАТО.

Наразі Frontex підтримує країни ЄС в управлінні їхніми зовнішніми кордонами, надаючи допомогу на місцях, борючись з транскордонною злочинністю, збираючи інформацію та допомагаючи з процедурами повернення.

Минулого місяця комісар з питань міграції Магнус Бруннер припустив, що мандат Frontex може згодом поширитися на захист від безпілотників та захист аеропортів – політично чутливу тему на тлі повідомлень про пов’язані з Росією збої в роботі цивільних аеропортів та шпигунство за військовими базами.

У записці йдеться про те, що такі заходи можуть вимагати змін до правил Frontex.

ДОВІДКА Frontex – агентство ЄС, яке займається охороною зовнішніх кордонів. Це агентство є відповідальним за координацію діяльності національних прикордонних служб та забезпечує надійність кордонів країн-членів ЄС з іншими країнами. Штаб-квартира агентства розташована у Варшаві.

Наприкінці вересня невідомі безпілотники фіксували в Данії та Швеції.

Також БпЛА літали над землею Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини та поблизу аеропорту в Мюнхені.

8 жовтня над стратегічно важливою авіабазою НАТО у Німеччині було зафіксовано невідомий безпілотник.

Того самого дня повідомлялося про польоти БпЛА над заводами збройової компанії в Бельгії.