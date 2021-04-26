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"Фантазии оппонентов". Ермак прокомментировал информацию об отмене интервью с Bellingcat

26.04.2021, 09:32
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что в истории с операцией по задержанию группы ЧВК Вагнера многие "пытались выдать желаемое за действительное". Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

В марте журналист Юрий Бутусов сообщил, что журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев 10 марта провел в Киеве съемки фильма о провале операции по задержанию группы ЧВК Вагнера. Однако запись комментария с позицией Офиса президента, о которой якобы просил Ермак, не состоялась из-за того, что он "без объяснений отменил встречу с Грозевым и какими-либо спикерами".

Сам Ермак прямо не ответил, правда ли это. "Вряд ли могут быть уместны какие-либо комментарии, когда фантазий и банальной агитации наших политических оппонентов настолько больше, чем фактов", – сказал он.

Глава ОП предложил вспомнить реакцию самого Грозева. "Он заявил, что видит много спекуляций в украинских медиа. И обратил внимание на то, что было много неправды, фальшивой информации", – добавил Ермак.

Читайте также: Большая война, Донбасс, стена и олигархи: интервью Андрея Ермака о самом важном для страны

Юрий Смирнов
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чвк вагнера bellingcat андрей ермак Христо Грозев
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