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Гладковский судится с НАПК из-за "коррупции" в его декларации

Гладковский судится с НАПК из-за "коррупции" в его декларации - Фото
Олег Гладковский (Фото: Степан Франко/ЕРА)
14.02.2020, 13:09

ОАСК еще не открыл производство по иску экс-замсекретаря СНБО при президенте Петре Порошенко: пока только изучают вопрос его конфликта с Нацагентством

Экс-замсекретаря Совета по национальной безопасности и обороне Олег Гладковский подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции: оспаривает результаты проверок его деклараций. Об этом пишет пресс-служба Окружного админсуда города Киева.

Чиновник времен президента Петра Порошенко и его бизнес-партнер просит ОАСК признать противоправным и отменить решение НАПК о результатах полной проверки его деклараций за 2015 года (исправленной) и 2016-й.

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Кроме того, истец-собственник компании Богдан Моторс требует отменить решение НАПК о декларации-2015 с выводом о том, что там обнаружены признаки коррупции: его, это решение, затем передали в Национальное антикоррупционное бюро.

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