Глава МИД Венгрии поддержал высказывание главы парламента об Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал высказывание главы венгерского парламента Ласло Кёвера о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского и о том, что Украина – "проблемная страна". "Ласло Кёвер абсолютно прав, даже если украинцы расстроены", – написал Сийярто в Facebook.
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"Пока в последние месяцы десятки тысяч людей работают в Венгрии, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, выдумывают ложь и пытаются нас очернить. Ни разу не была высказана благодарность. Исходя из всего этого, Ласло Кёвер абсолютно прав, даже если украинцы расстроены", – написал глава МИД Венгрии.
- Венгрия является одним из главных "адвокатов Путина" в Европе. Она затягивала нефтяное эмбарго РФ (и добилась для себя исключения), не позволила ввести санкции против российского "патриарха Кирилла" (Гундяева), не разрешает провозить через ее территорию оружие для Украины.
- Вчера Кёвер заявил, что критика Зеленского в адрес Венгрии, по его мнению, свидетельствует о "психологических проблемах" президента.
- Замглавы Офиса президента Андрей Сибига отреагировал: назвал абсолютно "неприемлемыми" и "дикими" выражения "недополитиков вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии".
- В МИД Украины после такого заявления Кёвера сказали, что хотят видеть справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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