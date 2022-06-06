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Глава МИД Венгрии поддержал высказывание главы парламента об Украине

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 18:55
Глава МИД Венгрии поддержал высказывание главы парламента об Украине - Фото
Петер Сийярто (Фото: Dumitru Doru/ЕРА)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал высказывание главы венгерского парламента Ласло Кёвера о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского и о том, что Украина – "проблемная страна". "Ласло Кёвер абсолютно прав, даже если украинцы расстроены", – написал Сийярто в Facebook.

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"Пока в последние месяцы десятки тысяч людей работают в Венгрии, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, выдумывают ложь и пытаются нас очернить. Ни разу не была высказана благодарность. Исходя из всего этого, Ласло Кёвер абсолютно прав, даже если украинцы расстроены", – написал глава МИД Венгрии.

  • Венгрия является одним из главных "адвокатов Путина" в Европе. Она затягивала нефтяное эмбарго РФ (и добилась для себя исключения), не позволила ввести санкции против российского "патриарха Кирилла" (Гундяева), не разрешает провозить через ее территорию оружие для Украины.
  • Вчера Кёвер заявил, что критика Зеленского в адрес Венгрии, по его мнению, свидетельствует о "психологических проблемах" президента.
  • Замглавы Офиса президента Андрей Сибига отреагировал: назвал абсолютно "неприемлемыми" и "дикими" выражения "недополитиков вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии".
  • В МИД Украины после такого заявления Кёвера сказали, что хотят видеть справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.

Читайте также: Подоляк ответил Кеверу на "проблемную" Украину: Единственная проблемная в Европе – Венгрия

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Владимир Зеленский Петер Сийярто Ласло Кевер
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