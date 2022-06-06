Глава МИД Венгрии поддержал высказывание главы парламента об Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал высказывание главы венгерского парламента Ласло Кёвера о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского и о том, что Украина – "проблемная страна". "Ласло Кёвер абсолютно прав, даже если украинцы расстроены", – написал Сийярто в Facebook.

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"Пока в последние месяцы десятки тысяч людей работают в Венгрии, чтобы помочь Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, выдумывают ложь и пытаются нас очернить. Ни разу не была высказана благодарность. Исходя из всего этого, Ласло Кёвер абсолютно прав, даже если украинцы расстроены", – написал глава МИД Венгрии.

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