Глава Минюста не против инициативы Зеленского по КСУ: Теперь слово за Верховной Радой

Денис Малюська полагает, что большая часть общества потеряла доверие к судьям КСУ

Если Верховная Рада поддержит инициативу президента Владимира Зеленского по перезагрузке состава Конституционного суда, то она будет иметь право на жизнь. Так считает министр юстиции Денис Малюська, о чем написал в Facebook.

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"Совет нацбезопасности и обороны и президент свое слово сказали. Общество, кажется, тоже. Очередь за Верховной Радой", – считает он.

Малюська написал, что скандальное решение суда, которое свернуло антикоррупционную реформу, вынесено, "по слухам, под политическим давлением и за немалое денежное вознаграждение от тогдашней власти".

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Министр напомнил, что рассмотрения в КСУ ожидают практически все ключевые реформы: банковская, земельная, существование ФГВФЛ, ВАКС и Большой палаты Верховного суда. Учитывая связанные с этим риски, пишет он, СНБО и президент решили политически перезагрузить состав КСУ.

"Я убежден, что политическое решение проблемы имеет право на существование. Более того, такого рода спор <...> между политическим и юридическим решением уже был не так давно, в 2014 году. Напомню, общественное доверие тогда потерял Янукович и его команда", – пишет Малюська. Он отметил, что тогда "трагичность ситуации вполне правильно и справедливо перевесила отдельные узкие юридические ограничения".

Успех политических решений, считает глава Минюста, в "общественном компромиссе и реализации справедливости": "Это единственный критерий, который отличает справедливое политическое решение сложной общественной проблемы от антиконституционных действий или (иногда) узурпации власти".

Евгений Пилипенко

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