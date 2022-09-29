Госдеп о мобилизации в России: Там начались протесты, поэтому мы призвали граждан уехать

После объявления мобилизации в России начались протесты, также существует угроза призыва американцев с двойным гражданством — поэтому Государственный департамент США призвал граждан немедленно покинуть РФ. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, США беспокоят возможные последствия мобилизации для американцев, которые имеют гражданство России.

Он отметил, что пока нет каких-либо сообщений о призыве на службу людей с гражданством США и РФ, однако предупреждение Госдепа было вызвано именно объявлением мобилизации.

Прайс заявил, что объявление мобилизации также вызвало протесты по всей России.

"Конечно же, мы обеспокоены тем, что любые американцы могут быть вовлечены в такие действия. Ранее мы ясно заявляли о нашей обеспокоенности тем, что российские спецслужбы специально преследуют американцев из-за их американского гражданства. Но нам пока неизвестно ни об одном американце, арестованном в рамках демонстраций в ответ на мобилизацию", — сказал он.

Читайте также: Перекрытие дорог и обыски — разведка рассказала, как идет мобилизация в регионах России

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.