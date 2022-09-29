Госдеп о мобилизации в России: Там начались протесты, поэтому мы призвали граждан уехать
После объявления мобилизации в России начались протесты, также существует угроза призыва американцев с двойным гражданством — поэтому Государственный департамент США призвал граждан немедленно покинуть РФ. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.
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По его словам, США беспокоят возможные последствия мобилизации для американцев, которые имеют гражданство России.
Он отметил, что пока нет каких-либо сообщений о призыве на службу людей с гражданством США и РФ, однако предупреждение Госдепа было вызвано именно объявлением мобилизации.
Прайс заявил, что объявление мобилизации также вызвало протесты по всей России.
"Конечно же, мы обеспокоены тем, что любые американцы могут быть вовлечены в такие действия. Ранее мы ясно заявляли о нашей обеспокоенности тем, что российские спецслужбы специально преследуют американцев из-за их американского гражданства. Но нам пока неизвестно ни об одном американце, арестованном в рамках демонстраций в ответ на мобилизацию", — сказал он.
- Российский диктатор Владимир Путин понимает, что проигрывает войну против Украины — об этом свидетельствуют мобилизация в РФ и угрозы ядерным оружием, заявлял Прайс.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины также сообщал, что российское командование продолжает бросать в бой мобилизованных граждан, с которыми не проводилось никакой подготовки.
- Российских резервистов, которые были призваны по мобилизации, сразу бросают на передовую в Херсон и на Донбасс практически без подготовки, заявили аналитики ISW.
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