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Госдеп о мобилизации в России: Там начались протесты, поэтому мы призвали граждан уехать

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 10:40
Госдеп о мобилизации в России: Там начались протесты, поэтому мы призвали граждан уехать - Фото
Нед Прайс (Фото: EPA)

После объявления мобилизации в России начались протесты, также существует угроза призыва американцев с двойным гражданством — поэтому Государственный департамент США призвал граждан немедленно покинуть РФ. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, США беспокоят возможные последствия мобилизации для американцев, которые имеют гражданство России.

Он отметил, что пока нет каких-либо сообщений о призыве на службу людей с гражданством США и РФ, однако предупреждение Госдепа было вызвано именно объявлением мобилизации.

Прайс заявил, что объявление мобилизации также вызвало протесты по всей России.

"Конечно же, мы обеспокоены тем, что любые американцы могут быть вовлечены в такие действия. Ранее мы ясно заявляли о нашей обеспокоенности тем, что российские спецслужбы специально преследуют американцев из-за их американского гражданства. Но нам пока неизвестно ни об одном американце, арестованном в рамках демонстраций в ответ на мобилизацию", — сказал он.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: Перекрытие дорог и обыски — разведка рассказала, как идет мобилизация в регионах России

Дмитро Гриниченко
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Россия США война госдеп Нед Прайс мобилизация в россии
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