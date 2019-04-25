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25.04.2019, 08:35

Госдеп о паспортах РФ в Донбассе: Крайне провокационная акция

Госдеп о паспортах РФ в Донбассе: Крайне провокационная акция - Фото
Фото: посольство США

Госдепартамент США отметил, что Путин принял решение о раздаче паспортов РФ через три дня после избрания Зеленского президентом

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Соединенные Штаты осудили решение президента РФ Владимира Путина запустить процесс раздачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США. 

"Россия с помощью этой крайне провокационной акции усиливает нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказали в Госдепе.

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Американские дипломаты уверены, что такие действия Путина создают "серьезное препятствие для реализации минских соглашений и реинтеграции Донбасса".

В заявлении отмечается, что это "произошло всего через три дня после того, как украинский народ подавляющим большинством голосов избрал Владимира Зеленского следующим президентом Украины". США подчеркнули, что Зеленский "неоднократно выражал свою готовность серьезно взаимодействовать с Россией" для выполнения Минска и прекращения войны.

"Теперь Россия должна решить, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или выполнять свои минские обязательства", - резюмировали в Госдепе.

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Вчера, 24 апреля, президент страны-оккупанта России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Помощник Путина Владислав Сурков назвал это "долгом России перед говорящими и думающими по-русски людьми". Сам Путин заявил, что жители оккупированного РФ Донбасса не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права". 

В связи с указом Путина Украина срочно созвала Совбез ООН, который соберется сегодня, 25 апреля в 22:00 по Киеву. Глава МИД Украины Павел Клмкин сказал, что решение РФ - "паспортный этап оккупации Донбасса". Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала ввести против РФ новые санкции

Президент Украины Петр Порошенко записал обращение к нации, в котором заявил, что указ Путина является подготовкой к аннексии украинского Донбасса. 

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Теги: паспорта РФ, США, Донбасс, госдеп сша, заявление
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