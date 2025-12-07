Графики отключений света 8 декабря запланированны на весь день
В понедельник, 8 декабря, после массированных атак россиян, графики отключения электроэнергии будут применяться весь день по всей Украине. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
По ее данным, меры ограничения потребления электричества будут применяться во всех областях по следующему графику:
→ почасовые отключения для бытовых потребителей будут продолжаться в течение всех суток, запланировано от 2,5 до 4 очередей (то есть до более чем 12 часов отключений в сутки. – Ред.);
→ также весь день будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.
"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!", – отметили в Укрэнерго.
Графики отключений были усилены 6 декабря после массированной атаки оккупантов по энергетике – на воскресенье было объявлено три-четыре очереди.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, которые используют определенное количество мегаватт. В Укрэнерго объясняли, что одна очередь условно составляет 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8, три – 12 часов и четыре – 12+ часов
Посмотреть, в какие именно часы выключают свет по конкретному адресу, можно на ресурсах местного облэнерго.
- 6 декабря глава правления Укрэнерго заявил, что после массированной атаки РФ на восстановление энергосистемы Украины нужны будут недели.
- Это была восьмая с начала года массированная ракетно-дроновая атака на объекты украинской энергосистемы. Также под удар попало пригородное железнодорожное сообщение – так, в Фастове сгорела главное здание вокзала.
- Из-за ударов РФ украинские атомные станции снизили свою мощность, а Молдова обращалась к Румынии за аварийнаой помощью насчет электроэнергии.
- На следующий день оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по инфраструктуре Кременчуга, из-за чего в городе произошли перебои с водой, светом и теплом. В целом оккупанты применили 241 дрон и пять ракет – защитникам удалось противодействовать 175 БПЛА и всем ракетам. Зафиксированы попадания 65 ударных дронов на 14 локациях.
