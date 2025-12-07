Графіки відключень світла 8 грудня заплановані на весь день
У понеділок, 8 грудня, після масованих атак росіян, графіки відключення електроенергії будуть застосовуватися увесь день у всій Україні. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
За її даними, заходи обмеження споживання електрики застосовуватимуться в усіх областях за таким графіком:
→ погодинні відключення для побутових споживачів триватимуть впродовж всієї доби, заплановано від 2,5 до чотирьох черг (тобто до більш ніж 12 годин відключень на добу. – Ред.);
→ також весь день будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості.
"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – зауважили в Укренерго.
Графіки відключень було посилено 6 грудня після масованої атаки окупантів по енергетиці – на неділю було оголошено три-чотири черги.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. В Укренерго пояснювали, що одна черга умовно становить чотири години відключень на добу, дві черги – вісім, три – 12 годин і чотири – 12+ годин.
Подивитись, у які саме години вимикають світло за конкретною адресою, можна на ресурсах місцевого обленерго.
- 6 грудня глава правління Укренерго заявив, що після масованої атаки РФ на відновлення енергосистеми України потрібні будуть тижні.
- Це була восьма з початку року масована ракетно-дронова атака на об'єкти української енергосистеми. Також під удар потрапило приміське залізничне сполучення – так, у Фастові згоріла головна будівля вокзалу.
- Через удари РФ українські атомні станції знизили свою потужність, а Молдова зверталась до Румунії по аварійну допомогу стосовно електроенергії.
- Наступного дня окупанти завдали масованого комбінованого удару по інфраструктурі Кременчука, через що у місті сталися перебої з водою, світлом та теплом. Загалом окупанти застосували 241 дрон і п'ять ракет – захисникам вдалося протидіяти 175 БпЛА та всім ракетам. Зафіксовані влучання 65 ударних дронів на 14 локаціях.
