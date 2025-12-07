Графіки відключень світла 8 грудня заплановані на весь день

Ілюстративне фото: Depositphotos

У понеділок, 8 грудня, після масованих атак росіян, графіки відключення електроенергії будуть застосовуватися увесь день у всій Україні. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

За її даними, заходи обмеження споживання електрики застосовуватимуться в усіх областях за таким графіком:

→ погодинні відключення для побутових споживачів триватимуть впродовж всієї доби, заплановано від 2,5 до чотирьох черг (тобто до більш ніж 12 годин відключень на добу. – Ред.);

→ також весь день будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – зауважили в Укренерго.

Графіки відключень було посилено 6 грудня після масованої атаки окупантів по енергетиці – на неділю було оголошено три-чотири черги.