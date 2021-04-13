"Хотят, чтобы мы боялись". Зеленский – о войсках России у границ Украины

Россия стягиванием войск к границам хочет заставить Украину бояться, а также проверить, насколько сильно ее поддерживают западные страны. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский во время недавней поездки на передовую Донбасса, говорится в репортаже Time.

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"Они хотят, чтобы мы боялись…Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее мощи. Здесь нет большого секрета", – сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул: он не утверждает, что будет реальная эскалация. По его мнению, возможно, это "просто не в чьих-либо интересах".

"Что они хотят сделать, так это поднять температуру ровно настолько, чтобы показать, что западные страны колеблются в своей поддержке Украины, что они на самом деле не видят в нас партнера…Это своего рода проверка", – считает президент.

Во время поездки Зеленский также говорил, что Украина знает о возможности вторжения РФ с 2014 года, но готова к этому. Его пресс-секретарь Юлия Мендель уже после визита на Донбасс не исключала российской интервенции, однако призывала не паниковать и трезво оценивать ситуацию.

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Марк Сировой

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