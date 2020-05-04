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Карантинный бунт. Мэр Черкасс уверен, что ему "ничего не будет" из-за конфликта

Карантинный бунт. Мэр Черкасс уверен, что ему "ничего не будет" из-за конфликта - Фото
Анатолий Бондаренко (скриншот из видео Громадське телебачення: Черкаси)
04.05.2020, 11:50

Анатолий Бондаренко посетовал на отсутствие "нормального диалога" с центром и заявил, что между мэрами городов "очень солидная коммуникация"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который на днях вступил в открытый конфликт с руководством страны из-за досрочного ослабления карантина в городе, посетовал на дефицит диалога с центральной властью и выразил убеждение, что ему за демарш "ничего не будет". Об этом он сказал LB.ua.

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"Ничего мне не будет. Я уверен", - заявил чиновник.

После этого он уже менее уверенно предположил, что "разве что по каким-то другим делами сфабрикуют, извлекут из-под стола старые дела": "Возьмут - и подкинут наркотики или какие-то патроны, или скажут, что я организовал какую-то группу по отмыванию бюджетных средств".

СПРАВКА. Бондаренко родился в 1974 году в пгт Лысянка Черкасской области. Учился в Черкасском технологическом университете ("экономика и управление") и Уманском университете садоводства ("экономика и предпринимательство"). Служил в разведроте спецназа ВСУ (1992-1994). С 2010-го возглавляет Черкасскую областную организацию партии Батькивщина.

Работал товароведом в 1994-1996 годах, с 2002-го - глава Лысянской поселковой рады, в 2005-2006 - глава Лысянской РГА, в 2007-2010 - замгендиректора ООО Нибулон. С ноября 2015-го - мэр Черкасс.

Бондаренко посетовал, что действия Кабмина - "полное нивелирование мысли органов местного самоуправления". 

Смотрите видео: "Черкассы будут сопротивляться". Мэр записал обращение к Зеленскому

Ранее он сказал НВ, что в Черкассах и некоторых других городах "не видят нормального диалога между органами госвласти и местным самоуправлением".

  • С 1 мая 2020-го в Черкассах ослабили карантин в городе, тогда как общенациональные меры по распоряжению Кабмина продолжат действовать минимум до 11 мая.
  • Полиция открыла уголовное дело.
  • Президент Зеленский считает, что Бондаренко "путает слова "децентрализация" и "автономия".
  • Бондаренко заявил в обращении Зеленскому, что готов нести ответственность, но только после соратников президента
  • 2 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс.
  • 3 мая то же самое сделал мэр Львова Андрей Садовый.

В 2018-м Бондаренко собрал местных депутатов в музее и за это попал под статью, а позднее под еще одну: не дал оштрафовать фирму. СБУ приходила с обысками в мэрию Черкасс: подозревают в миллионных махинациях и хищениях.

4 мая 2019 года в центре Черкасс жестоко избили журналиста Вадима Комарова, он впал в кому и в июне умер. Среди прочего он писал о хищении бюджета, незаконном строительстве, коррупции в Черкасском горсовете. Дело пока не раскрыто.

Читайте также: Мэр Львова: Прекратите преследование мэра Черкасс, он выразил мнение громады 

Евгений Пилипенко
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