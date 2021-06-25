Конгресс США един в вопросе поставок Украине военной помощи – конгрессмен
В американском Конгрессе среди республиканцев и демократов – "очень мощная поддержка идеи предоставления Украине дополнительной военной помощи", включая смертоносные вооружения: его наличие у ВСУ удерживает Россию от расширения агрессии. Слова Дага Ламборна, члена комитета по вопросам вооруженных сил в Палате представителей США, цитирует Укринформ.
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Он говорит, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка предоставления помощи Украине, "которая борется с ужасным вызовом российского вторжения на востоке страны и в Крыму".
Оборонные поставки из США, подчеркнул Ламборн, – это "лучший способ, который позволяет продвигаться дальше" в сдерживании поползновений России в Украине.
"Мы надеемся, что это удержит Россию от действий, которые ухудшат ситуацию", – добавил американский законодатель от штата Колорадо.
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Республиканец отметил, что Украина – "важный союзник США в регионе, и стремление украинцев к свободе должно быть удовлетворено".
Украина в полном объеме получила военную помощь США на 2021 финансовый год в эквиваленте $275 млн. В Белом доме в середине июня придержали поставку Украине дополнительного пакета помощи на $100 млн, что вызвало недоразумения, скандал, резкие заявления в Республиканской партии – и объяснение администрации США.
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