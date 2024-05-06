Конгрессмен Джеффрис: В Республиканской партии расширяется пропутинская фракция

Хаким Джеффрис заявил, что эта группа республиканцев выступает против помощи Украине и считает, что Россия – не враг для США

Хаким Джеффрис (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

В Республиканской партии США расширяется "пропутинская фракция", не желающая поддерживать Украину, заявил в интервью CBS News лидер демократического большинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и почему-то считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов Америки", – сказал он.

По словам конгрессмена, именно эта группа республиканцев ответственна за то, что Конгресс затянул принятие законопроекта с помощью Украине.

Ранее главы иностранного и разведывательного комитетов Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Тернер утверждали, что российская пропаганда действительно "инфицировала" часть Республиканской партии. По их словам, это привело к осложнениям с оказанием помощи Украине и препятствованию создания "четкой картины борьбы между демократией и авторитаризмом".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что одобренная Конгрессом помощь позволит Украине удержать оборону в 2024 году и, возможно, снова пойти в контрнаступление в 2025 году.

20 апреля 2024 года Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем будут ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей по ATACMS.

В рамках объявленного во время "Рамштайна-21" пакета военной помощи от Соединенных Штатов на $6 млрд Украина получит оборудование для усиления противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и другое вооружение.

Читайте также: Новинский, Карлсон и Грин. Республиканец Мур рассказал, кто несет роспропаганду в США