Конгресмен Джеффріс: У Республіканській партії розширюється пропутінська фракція

Гакім Джеффріс заявив, що ця група республіканців виступає проти допомоги Україні та вважає, що Росія – не ворог для США

Гакім Джеффріс (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

У Республіканській партії США розширюється "пропутінська фракція", яка не хоче підтримувати Україну, заявив в інтерв'ю CBS News лідер демократичної більшості у Палаті представників Гакім Джеффріс.

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"У Республіканській партії зростає пропутінська фракція, яка не хоче підтримувати Україну і чомусь вважає, що Росія не є ворогом Сполучених Штатів Америки", – сказав він.

За словами конгресмена, саме ця група республіканців є відповідальною за те, що Конгрес затягнув ухвалення законопроєкту з допомогою Україні.

Раніше очільники іноземного та розвідницького комітетів Палати представників Майкл Маккол і Майк Тернер стверджували, що російська пропаганда дійсно "інфікувала" частину Республіканської партії. За їхніми словами, це призвело до ускладнень з наданням допомоги Україні та перешкоджанню створення "чіткої картини боротьби між демократією й авторитаризмом".

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що схвалена Конгресом допомога дозволить Україні втримати оборону у 2024 році й, можливо, знову піти у контрнаступ у 2025 році.

20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому будуть ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

У межах оголошеного під час "Рамштайну-21" пакета військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники та інше озброєння.

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