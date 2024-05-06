Конгресмен Джеффріс: У Республіканській партії розширюється пропутінська фракція
У Республіканській партії США розширюється "пропутінська фракція", яка не хоче підтримувати Україну, заявив в інтерв'ю CBS News лідер демократичної більшості у Палаті представників Гакім Джеффріс.
"У Республіканській партії зростає пропутінська фракція, яка не хоче підтримувати Україну і чомусь вважає, що Росія не є ворогом Сполучених Штатів Америки", – сказав він.
За словами конгресмена, саме ця група республіканців є відповідальною за те, що Конгрес затягнув ухвалення законопроєкту з допомогою Україні.
Раніше очільники іноземного та розвідницького комітетів Палати представників Майкл Маккол і Майк Тернер стверджували, що російська пропаганда дійсно "інфікувала" частину Республіканської партії. За їхніми словами, це призвело до ускладнень з наданням допомоги Україні та перешкоджанню створення "чіткої картини боротьби між демократією й авторитаризмом".
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що схвалена Конгресом допомога дозволить Україні втримати оборону у 2024 році й, можливо, знову піти у контрнаступ у 2025 році.
- 20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.
- 24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.
- Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому будуть ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.
- У межах оголошеного під час "Рамштайну-21" пакета військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники та інше озброєння.
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