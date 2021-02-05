Корниенко: Сейчас КСУ в полузамороженном состоянии – и это хорошо

Конституционный суд находится в полузамороженном состоянии – и это хорошо, поскольку суд якобы принимал политические решения и мог отменить ряд важных реформ. Об этом в интервью Meduza заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

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"Сейчас КС в полузамороженном состоянии — и это хорошо. Потому что решения, которые он принимал, были политически мотивированы и вряд ли полезны для страны. КС мог поотменять все реформы, которые были в том числе обязательством Украины перед нашими международными партнерами", – сказал он.

Корниенко добавил, что СН сейчас работает над усложнением процедуры работы КСУ, чтобы у суда "было меньше возможностей принимать политические решения".

Журналист отметил, что это выглядит как попытка президента Владимира Зеленского получить больше контроля над КСУ. Корниенко ответил, что этот контроль "жизненно необходим".

"Мы сначала предпринимаем действия, принимаем законы, благодаря чему отменяется визовый режим Украины с ЕС, это важнейшее достижение. КС берет и говорит, что часть принятых законов являются неконституционными, что перечеркивает нашу работу, в том числе обязательства перед МВФ. Когда КС работает не на народ, а на бизнесменов, это точно не полезно для общества", – сказал он.

LIGA.net направила запрос в КСУ с просьбой отреагировать на слова Корниенко.

27 октября 2020-го КСУ отменил уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование и сократил контрольные полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами и спровоцировало в стране конституционный кризис.

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Марк Сировой

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