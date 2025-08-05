Коррупция на закупках РЭБ и дронов: суд арестовал экс-главу Рубежанской ГВА Юрченко

Андрей Юрченко (Фото: Facebook-аккаунт подозреваемого)

Во вторник, 5 августа, суд отправил под стражу Андрея Юрченко, еще одного подозреваемого в деле о коррупции при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила корреспондентка Суспильного из зала суда.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал на 60 суток бывшего руководителя Рубежанской городской военной администрации Юрченко. Суд назначил залог в размере 6 млн грн.

ВАКС вызвал детективов Национального антикоррупционного бюро, которые проводили задержание и обыск у Юрченко. Их допрашивали о деталях обыска и как вел себя подозреваемый.

Защита Юрченко планирует подать апелляцию на решение ВАКС.

31 марта 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Юрченко начальником Рубежанской ГВА Северодонецкого района Луганской области.

Чиновник рассказывал, что после официального сообщения о новом назначении, он еще некоторое время находился в Рубежном, фактически до самого его захвата. Там Силы обороны находились в сложнейшей ситуации и держали позицию около 77 дней. С 12 мая 2022 года Рубежное оказалось под российской оккупацией.

3 августа 2025 года Зеленский уволил Юрченко с должности главы Рубежанской МВА.

В этот же день ВАКС отправил под стражу еще двух фигурантов – полковника Национальной гвардии Василия Мишанского и директора общества с ограниченной ответственностью АКОПТЕРС Евгению Сидельникову.