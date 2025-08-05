Корупція на закупівлі РЕБ і дронів: суд заарештував ексглаву Рубіжанської МВА Юрченка

Андрія Юрченка взято під вартою з правом внесення застави у сумі 6 млн грн

Андрій Юрченко (Фото: Facebook-акаунт підозрюваного)

У вівторок, 5 серпня, суд відправив під варту Андрія Юрченка, ще одного підозрюваного у провадженні про корупцію при закупівлі безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заарештував на 60 діб колишнього керівника Рубіжанської міської військової адміністрації Юрченка. Суд призначив заставу в розмірі 6 млн грн.

ВАКС викликав детективів Національного антикорупційного бюро, які проводили затримання й обшук у Юрченка. Їх допитували щодо деталей обшуку і як поводив себе підозрюваний.

Захист Юрченка планує подати апеляцію на рішення ВАКС.

31 березня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Юрченка начальником Рубіжанської МВА Сіверськодонецького району Луганської області.

Посадовець розповідав, що після офіційного повідомлення про нове призначення, він ще певний час знаходився у Рубіжному, фактично до самого його захоплення. Там Сили оборони перебували в надскладній ситуації й тримали позицію близько 77 днів. З 12 травня 2022 року Рубіжне опинилось під російською окупацією.

3 серпня 2025 року Зеленський звільнив Юрченка з посади глави Рубіжанської МВА.

Цього самого дня ВАКС відправив під варту ще двох фігурантів – полковника Національної гвардії Василя Мишанського та директорку товариства з обмеженою відповідальністю АКОПТЕРС Євгенію Сидельникову.