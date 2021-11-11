Кризис с мигрантами. Зеленский пообещал президенту Литвы "адекватную реакцию" на границах

Украина будет адекватно реагировать на ситуацию на границах. Об этом президент Владимир Зеленский заявил своему литовскому коллеге Гитанасу Науседе, сообщил сам глава государства в Twitter.

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По словам Зеленского, он обсуждал с Науседой ситуацию на границах Евросоюза, которые штурмуют мигранты со стороны Беларуси.

"Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", – написал президент.

Кроме того, Зеленский говорит, что договорился с Науседой координировать усилия по сохранению свободы передвижения граждан в условиях пандемии коронавируса.

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Марк Сировой

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