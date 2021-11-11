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Кризис с мигрантами. Зеленский пообещал президенту Литвы "адекватную реакцию" на границах

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 15:10
Кризис с мигрантами. Зеленский пообещал президенту Литвы
Владимир Зеленский и Гитанас Науседа (фото - пресс-служба Офиса президента)

Украина будет адекватно реагировать на ситуацию на границах. Об этом президент Владимир Зеленский заявил своему литовскому коллеге Гитанасу Науседе, сообщил сам глава государства в Twitter.

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По словам Зеленского, он обсуждал с Науседой ситуацию на границах Евросоюза, которые штурмуют мигранты со стороны Беларуси.

"Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", – написал президент.

Кроме того, Зеленский говорит, что договорился с Науседой координировать усилия по сохранению свободы передвижения граждан в условиях пандемии коронавируса.

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Кризис с мигрантами. Зеленский пообещал президенту Литвы "адекватную реакцию" на границах

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский беларусь мигранты александр лукашенко границы Гитанас Науседа
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