Кризис с мигрантами. Зеленский пообещал президенту Литвы "адекватную реакцию" на границах
Украина будет адекватно реагировать на ситуацию на границах. Об этом президент Владимир Зеленский заявил своему литовскому коллеге Гитанасу Науседе, сообщил сам глава государства в Twitter.
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По словам Зеленского, он обсуждал с Науседой ситуацию на границах Евросоюза, которые штурмуют мигранты со стороны Беларуси.
"Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", – написал президент.
Кроме того, Зеленский говорит, что договорился с Науседой координировать усилия по сохранению свободы передвижения граждан в условиях пандемии коронавируса.
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- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.
- Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Он высказал поддержку и рассказал о ситуации с безопасностью на украинско-беларусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты.
- 10 ноября две группы мигрантов сумели прорваться в Польшу из Беларуси. Всех нелегалов выдворили.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил: мигранты могут пойти через Украину. Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая говорит, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками, заявили в МВД.
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