Кулеба — главе МИД Франции: В этой эскалации РФ есть элемент, которого раньше не наблюдали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом, в котором рассказал, что российские официальные лица чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении государства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Кулеба подробно проинформировал собеседника о последних действиях РФ, направленных на дестабилизацию ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Он заверил, что Украина не хочет войны и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.

Ле Дриан отметил, что Франция с беспокойством следит за стягиванием войск РФ к границам Украины и на временно оккупированных территориях. Он заверил в неизменной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава французской дипломатии особо отметил взвешенные и мудрые действия Украины в сложившейся ситуации, сообщили в МИД.

Кулеба выразил убеждение, что Франция способна оживить усилия нормандского формата. Ле Дриан подтвердил: французская сторона заинтересована в том, чтобы нормандский формат оставался действенным и результативным.

"Нынешняя эскалация содержит угрожающий элемент, которого мы раньше не наблюдали. Речь идет о многочисленных заявления официальных российских чиновников, которые чуть ли не ежедневно открыто угрожают Украине войной и публично рассуждают об уничтожении нашего государства. Мы рассматриваем их как признание в агрессивных намерениях", – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что в сложившейся ситуации важны четкие и сильные публичные сигналы международного сообщества в поддержку Украины.

Вадим Ребрина

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