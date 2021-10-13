Кулеба о встрече Зеленского и Путина: РФ всячески избегает этого, но не перестает говорить

В России избегают встречи с Украиной на уровне президентов, но при этом не могут перестать о ней говорить, потому РФ выглядит растерянной в этом вопросе. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 13 октября.

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Кулебе задали вопрос о перспективе встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр ответил, что в России много об этом говорят, но четкого заявления о готовности к такой встрече не озвучивали.

Глава МИД подчеркнул, что ежедневно слышит новости из РФ о том, что те или иные официальные лица комментируют перспективу проведения встречи президентов.

"И так комментируют, и сяк. И, с одной стороны, они всячески избегают этой встречи, а с другой – не могут перестать о ней говорить", – сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас Украина ждет от РФ четкого ответа о том, готова ли она к встрече Путина с Зеленским. По словам Кулебы, это можно сделать в рамках нормандского саммита, если таковой состоится в ближайшее время, в чем заинтересована Украина, или же это может быть отдельная встреча – это вопрос переговоров.

"Сейчас Россия выглядит растерянной и не может нам дать четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?" – добавил Кулеба.

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Оксана Житнюк

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