Кулеба о встрече Зеленского и Путина: РФ всячески избегает этого, но не перестает говорить
В России избегают встречи с Украиной на уровне президентов, но при этом не могут перестать о ней говорить, потому РФ выглядит растерянной в этом вопросе. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 13 октября.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кулебе задали вопрос о перспективе встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр ответил, что в России много об этом говорят, но четкого заявления о готовности к такой встрече не озвучивали.
Глава МИД подчеркнул, что ежедневно слышит новости из РФ о том, что те или иные официальные лица комментируют перспективу проведения встречи президентов.
"И так комментируют, и сяк. И, с одной стороны, они всячески избегают этой встречи, а с другой – не могут перестать о ней говорить", – сказал Кулеба.
Он отметил, что сейчас Украина ждет от РФ четкого ответа о том, готова ли она к встрече Путина с Зеленским. По словам Кулебы, это можно сделать в рамках нормандского саммита, если таковой состоится в ближайшее время, в чем заинтересована Украина, или же это может быть отдельная встреча – это вопрос переговоров.
"Сейчас Россия выглядит растерянной и не может нам дать четкий ответ: так вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?" – добавил Кулеба.
- 20 апреля 2021-го Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. 22 апреля Путин ответил, что готов встретиться с Зеленским в Москве.
- 23 апреля Россия предложила провести на Донбассе встречу в нормандском формате и позвать на нее боевиков. Зеленский заявил, что не будет говорить с террористами.
- 26 апреля Зеленский заявил: все идет к тому, что их личная встреча с Путиным произойдет. Однако до сих пор конкретики нет.
- 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не готов ко встрече с Зеленским, поскольку украинская сторона хочет обсуждать Крым. У Зеленского отреагировали – без обсуждения Крыма встречи не будет.
- 10 сентября Зеленский заявил, что у него нет времени думать о Путине, однако он хочет провести с ним предметную, а не декларативную встречу.
Читайте также: Личная встреча с Путиным может принести неожиданный результат – Зеленский
Комментарии