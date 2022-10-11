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Кулеба: Удары РФ по энергетическим объектам – заранее спланированные военные преступления

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 14:28
Кулеба: Удары РФ по энергетическим объектам – заранее спланированные военные преступления - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)

Удары армии РФ по энергетическим объектам Украины – это заранее спланированные военные преступления, направленные на создание невыносимых условий жизни для украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что основными целями российских ударов являются энергетические объекты. Вчера, 10 октября, россияне поразили многие такие объекты, а сегодня поразили те же и новые.

"Это военные преступления, спланированные заблаговременно и направленные на создание невыносимых условий для гражданского населения — преднамеренная стратегия России на протяжении нескольких месяцев", – заявил Кулеба.

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Оксана Житнюк
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