Кулеба: Удары РФ по энергетическим объектам – заранее спланированные военные преступления

Удары армии РФ по энергетическим объектам Украины – это заранее спланированные военные преступления, направленные на создание невыносимых условий жизни для украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что основными целями российских ударов являются энергетические объекты. Вчера, 10 октября, россияне поразили многие такие объекты, а сегодня поразили те же и новые.

"Это военные преступления, спланированные заблаговременно и направленные на создание невыносимых условий для гражданского населения — преднамеренная стратегия России на протяжении нескольких месяцев", – заявил Кулеба.

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Оксана Житнюк

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