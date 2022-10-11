Кулеба: Удары РФ по энергетическим объектам – заранее спланированные военные преступления
Удары армии РФ по энергетическим объектам Украины – это заранее спланированные военные преступления, направленные на создание невыносимых условий жизни для украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Глава МИД подчеркнул, что основными целями российских ударов являются энергетические объекты. Вчера, 10 октября, россияне поразили многие такие объекты, а сегодня поразили те же и новые.
"Это военные преступления, спланированные заблаговременно и направленные на создание невыносимых условий для гражданского населения — преднамеренная стратегия России на протяжении нескольких месяцев", – заявил Кулеба.
- Армия РФ утром 10 октября ударила по центру Киева. Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру столицы.
- Оккупанты нанесли удар по объекту энергетики во Львове — в городе наблюдаются перебои со светом и водой.
- За вчерашний день были зафиксированы попадания ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек.
- Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. 11 октября украинская противовоздушная оборона сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян.
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