Кулеба зовет в Украину высланных из России чешских дипломатов
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил отправить на работу в Украину дипломатов Чехии, которых выслала Россия. Об этом он написал в Twitter.
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Он сообщил, что общался с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком. Кулеба подтвердил чешскому коллеге, что Украина решительно поддерживает Чехию на фоне "злонамеренных действий РФ на ее территории".
"Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", – добавил глава Кулеба.
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- 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, во время которых погибли два человека. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
- РФ в ответ выслала 20 чешских дипломатов. Чехия поставила ультиматум, требуя разрешить чешским дипломатам вернуться в Москву. Россия ультиматум проигнорировала – Чехия в ответ решила выслать "почти всех" дипломатов РФ.
- В знак солидарности с Прагой объявили о высылке дипломатов РФ Словакия, Литва, Латвия и Эстония.
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