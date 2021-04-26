Кулеба зовет в Украину высланных из России чешских дипломатов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил отправить на работу в Украину дипломатов Чехии, которых выслала Россия. Об этом он написал в Twitter.

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Он сообщил, что общался с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком. Кулеба подтвердил чешскому коллеге, что Украина решительно поддерживает Чехию на фоне "злонамеренных действий РФ на ее территории".

"Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве, усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", – добавил глава Кулеба.

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Марк Сировой

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