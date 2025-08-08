Латвия поддерживает новую инициативу НАТО по вооружению Украины PURL
Латвия готова присоединиться к новой инициативе НАТО по вооружению Украины (PURL), что предусматривает поставку американского военного оборудования за счет средств Европы. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс в сети Х.
Ринкевичс сообщил, что обсудил по телефону с президентом Владимиром Зеленским "текущие усилия по достижению справедливого и прочного мира".
В ходе разговора он сообщил украинскому коллеге о поддержке инициативы PURL.
"Я также подтвердил поддержку Латвией ускоренного процесса вступления Украины в ЕС", – добавил Ринкевичс.
Зеленский в Telegram написал, что Украина ценит позицию Латвии.
Президент отметил, что во время телефонного разговора он сообщил Ринкевичсу, что Украина на данном этапе сделала все необходимое на пути к евроинтеграции.
"Будет справедливо и честно открыть для нас и Молдовы первый переговорный кластер одновременно", – заявил Зеленский.
- 14 июля глава США Трамп и генсек НАТО Рютте заключили соглашение, согласно которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины.
- 18 июля пресс-служба НАТО сообщила LIGA.net, что кинициативе по закупке американского оружия для Украины уже присоединились Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия. Однако последняя в августе сообщила, что не будет участвовать в PURL, поскольку сосредоточилась на собственной программе в рамках которой продукция для Украины заказывается у финских компаний.
- 26 июля Литва заявила о поддержке инициативы – страна планирует выделить 30 миллионов евро на закупку дополнительных систем Patriot для Украины.
- 4 августа министр обороны Шмыгаль сообщил, что PURL является результатом договоренности президентов Зеленского и Трампа и генерального секретаря НАТО (подробнее о работе миссии, читайте здесь). Тем временем Рютте обратился ко всем союзникам, чтобы они присоединились к PURL.
