Латвия поддерживает новую инициативу НАТО по вооружению Украины PURL

Страна также выступает за ускорение процесса вступления Украины в ЕС

Эдгар Ринкевичс (Фото: соцсеть Х президента)

Латвия готова присоединиться к новой инициативе НАТО по вооружению Украины (PURL), что предусматривает поставку американского военного оборудования за счет средств Европы. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс в сети Х.

Ринкевичс сообщил, что обсудил по телефону с президентом Владимиром Зеленским "текущие усилия по достижению справедливого и прочного мира".

В ходе разговора он сообщил украинскому коллеге о поддержке инициативы PURL.

"Я также подтвердил поддержку Латвией ускоренного процесса вступления Украины в ЕС", – добавил Ринкевичс.

Зеленский в Telegram написал, что Украина ценит позицию Латвии.

Президент отметил, что во время телефонного разговора он сообщил Ринкевичсу, что Украина на данном этапе сделала все необходимое на пути к евроинтеграции.

"Будет справедливо и честно открыть для нас и Молдовы первый переговорный кластер одновременно", – заявил Зеленский.