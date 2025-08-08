Латвія підтримує нову ініціативу НАТО щодо озброєння України PURL
Латвія готова приєднатися до нової ініціативи НАТО щодо озброєння України (PURL), яка передбачає постачання американського військового обладнання коштом Європи. Про це заявив латвійський президент Едгарс Рінкевичс у мережі Х.
Рінкевичс повідомив, що обговорив телефоном з президентом Володимиром Зеленським "поточні зусилля щодо досягнення справедливого та тривалого миру".
Під час розмови він повідомив українському колезі про підтримку ініціативи PURL.
"Я також підтвердив підтримку Латвією швидкого процесу вступу України до ЄС", – додав Рінкевичс.
Зеленський у Telegram написав, що Україна цінує позицію Латвії.
Президент зазначив, що під час телефонної розмови повідомив Рінкевичса, що Україна на даному етапі зробила все необхідне на шляху до євроінтеграції.
"Буде справедливо та чесно відкрити для нас із Молдовою перший переговорний кластер одночасно", – заявив Зеленський.
- 14 липня глава Штатів Трамп і генсек НАТО Рютте уклали угоду, за якою партнери купуватимуть американську зброю для України.
- 18 липня у пресслужбі НАТО повідомили LIGA.net, що до ініціативи із закупівлі американської зброї для України вже долучилися Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія. Проте остання у серпні повідомила, що не братиме участі у PURL, оскільки зосереджується на власній програмі, в межах якої продукцію для України замовляють у фінських компаній.
- 26 липня про підтримку ініціативи заявила Литва – країна планує виділити 30 млн євро на придбання додаткових Patriot для України.
- 4 серпня міністр оборони Шмигаль повідомив, що PURL є результатом домовленості президентів Зеленського та Трампа і генсека НАТО (детальніше, як працює місія, читайте тут). Тим часом Рютте звернувся до всіх союзників, щоб ті доєдналися до PURL.
