Латвія підтримує нову ініціативу НАТО щодо озброєння України PURL

Також країна виступає за швидкий процес вступу України до ЄС

Едгарс Рінкевичс (Фото: соцмережа Х президента)

Латвія готова приєднатися до нової ініціативи НАТО щодо озброєння України (PURL), яка передбачає постачання американського військового обладнання коштом Європи. Про це заявив латвійський президент Едгарс Рінкевичс у мережі Х.

Рінкевичс повідомив, що обговорив телефоном з президентом Володимиром Зеленським "поточні зусилля щодо досягнення справедливого та тривалого миру".

Під час розмови він повідомив українському колезі про підтримку ініціативи PURL.

"Я також підтвердив підтримку Латвією швидкого процесу вступу України до ЄС", – додав Рінкевичс.

Зеленський у Telegram написав, що Україна цінує позицію Латвії.

Президент зазначив, що під час телефонної розмови повідомив Рінкевичса, що Україна на даному етапі зробила все необхідне на шляху до євроінтеграції.

"Буде справедливо та чесно відкрити для нас із Молдовою перший переговорний кластер одночасно", – заявив Зеленський.