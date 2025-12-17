Латвия выделила свыше 2 млн евро на защиту аэропорта в Риге от атак дронами
Правительство Латвии одобрило выделение 2,42 млн евро на защиту аэропорта "Рига" от несанкционированных полетов дронов. Об этом сообщает Dilfi.
1,9 млн евро будут выделены из Европейского фонда регионального развития, а 465 637 евро – из госбюджета страны. Министерство сообщения подготовило проект защиты аэропорта, который предусматривает внедрение "инновационных комплексных технологических решений".
На территории аэропорта планируют создать инфраструктуру для обнаружения беспилотников, оборудовать аэропорт необходимыми датчиками и программным обеспечением. Это планируют сделать для того, чтобы аэропорт мог лучше обнаруживать, идентифицировать и отслеживать дроны, а также им противодействовать.
В латвийском министерстве объяснили, что аэропорт "Рига" – важная инфраструктура государственного уровня. И любые воздействия на нее угрожают безопасности общества и государства.
Аэропорт уже закупил новое оборудование для обнаружения дронов и противодействия им. Однако о чем именно идет речь, не сообщается.
- 7 сентября 2024 года российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО. Дрон был начинен взрывчаткой.
- В сентябре 2025 года в Латвии на пляже нашли часть неизвестного дрона. По предварительным данным, обломки были выброшены морем.
- Соседняя Литва 9 декабря ввела чрезвычайное положение по всей стране из-за атак метеозондов из Беларуси. Накануне были сорваны несколько авиарейсов в стране.
- 27 декабря стало известно, что Латвия хочет демонтировать железную дорогу, соединяющую страну с Россией. Процедуру планируют запустить в 2026 году.
