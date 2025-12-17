Латвия выделила свыше 2 млн евро на защиту аэропорта в Риге от атак дронами

В аэропорту установят оборудование для идентификации дронов и противодействия им

Правительство Латвии одобрило выделение 2,42 млн евро на защиту аэропорта "Рига" от несанкционированных полетов дронов. Об этом сообщает Dilfi.

1,9 млн евро будут выделены из Европейского фонда регионального развития, а 465 637 евро – из госбюджета страны. Министерство сообщения подготовило проект защиты аэропорта, который предусматривает внедрение "инновационных комплексных технологических решений".

На территории аэропорта планируют создать инфраструктуру для обнаружения беспилотников, оборудовать аэропорт необходимыми датчиками и программным обеспечением. Это планируют сделать для того, чтобы аэропорт мог лучше обнаруживать, идентифицировать и отслеживать дроны, а также им противодействовать.

В латвийском министерстве объяснили, что аэропорт "Рига" – важная инфраструктура государственного уровня. И любые воздействия на нее угрожают безопасности общества и государства.

Аэропорт уже закупил новое оборудование для обнаружения дронов и противодействия им. Однако о чем именно идет речь, не сообщается.