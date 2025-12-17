Латвія виділила понад 2 млн євро на захист аеропорту в Ризі від атак дронів

В аеропорту встановлять обладнання для ідентифікації дронів і протидії їм

Аеропорт "Рига" (Ілюстративне фото: wikipedia)

Уряд Латвії схвалив виділення 2,42 млн євро на захист аеропорту "Рига" від несанкціонованих польотів дронів. Про це повідомляє Dilfi.

1,9 млн євро буде виділено з Європейського фонду регіонального розвитку, а 465 637 євро – з держбюджету країни. Міністерство сполучення підготувало проєкт захисту аеропорту, який передбачає впровадження "інноваційних комплексних технологічних рішень".

Читайте також Брюссельський "рубікон". Що Європа готує для України на 2026 рік та коли завершиться війна

На території аеропорту планують створити інфраструктуру для виявлення безпілотників, обладнати летовище необхідними датчиками та програмним забезпеченням. Це планують зробити для того, щоб аеропорт міг краще виявляти, ідентифікувати та відстежувати дрони, а також їм протидіяти.

У латвійському міністерстві пояснили, що аеропорт "Рига" – важлива інфраструктура державного рівня. І будь-які впливи на неї загрожують безпеці суспільства і держави.

Аеропорт уже закупив нове обладнання для виявлення дронів та протидії їм. Однак про що саме йдеться, не повідомляється.