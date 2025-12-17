Латвія виділила понад 2 млн євро на захист аеропорту в Ризі від атак дронів
Уряд Латвії схвалив виділення 2,42 млн євро на захист аеропорту "Рига" від несанкціонованих польотів дронів. Про це повідомляє Dilfi.
1,9 млн євро буде виділено з Європейського фонду регіонального розвитку, а 465 637 євро – з держбюджету країни. Міністерство сполучення підготувало проєкт захисту аеропорту, який передбачає впровадження "інноваційних комплексних технологічних рішень".
На території аеропорту планують створити інфраструктуру для виявлення безпілотників, обладнати летовище необхідними датчиками та програмним забезпеченням. Це планують зробити для того, щоб аеропорт міг краще виявляти, ідентифікувати та відстежувати дрони, а також їм протидіяти.
У латвійському міністерстві пояснили, що аеропорт "Рига" – важлива інфраструктура державного рівня. І будь-які впливи на неї загрожують безпеці суспільства і держави.
Аеропорт уже закупив нове обладнання для виявлення дронів та протидії їм. Однак про що саме йдеться, не повідомляється.
- 7 вересня 2024 року російський дрон розбився на сході Латвії, президент країни наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО. Дрон був начинений вибухівкою.
- У вересні 2025 року в Латвії на пляжі знайшли частину невідомого дрона. За попередніми даними, уламки були викинуті морем.
- Сусідня Литва 9 грудня ввела надзвичайний стан у всій країні через атаки метеозондів із Білорусі. Напередодні були зірвані кілька авіарейсів у країні.
- 27 грудня стало відомо, що Латвія хоче демонтувати залізницю, що з'єднує країну з Росією. Процедуру планують запустити в 2026 році.
