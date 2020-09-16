Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций

Согласно сообщению беларуского государственного СМИ, Лукашенко причислил Украину к "даже не оппонентам, а агрессорам"

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в стране хотели организовать цветную революцию. Он обвинил в этом США, Польшу, Литву, Чехию и Украину. Об этом Лукашенко сказал в обращении к "политическому активу республики", сообщает БелТА.

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"Александр Лукашенко отметил, что поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров", - сказано в сообщении.

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего США, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - сказал Лукашенко.

Каждая из этих стран, считает он, имела свою роль. Чехию он назвал"ресурсным хабом", Польшу - "инкубатор медиаканалов"и "площадкой для альтернативных органов в изгнании", Литву - "тараном белорусско-европейских отношений".

Об Украине Лукашенко сказал: "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций".

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Вадим Ребрина

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