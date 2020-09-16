Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций
Согласно сообщению беларуского государственного СМИ, Лукашенко причислил Украину к "даже не оппонентам, а агрессорам"
Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в стране хотели организовать цветную революцию. Он обвинил в этом США, Польшу, Литву, Чехию и Украину. Об этом Лукашенко сказал в обращении к "политическому активу республики", сообщает БелТА.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Александр Лукашенко отметил, что поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров", - сказано в сообщении.
"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего США, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - сказал Лукашенко.
Каждая из этих стран, считает он, имела свою роль. Чехию он назвал"ресурсным хабом", Польшу - "инкубатор медиаканалов"и "площадкой для альтернативных органов в изгнании", Литву - "тараном белорусско-европейских отношений".
Об Украине Лукашенко сказал: "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций".
- 29 июля под Минском задержали 33 наемника из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу тех из них, кто подозревается в убийствах украинских военных на Донбассе, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 19 августа главы государств Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Беларуси, заявив, что будут готовить санкции против тех, кто "ответственен за насилие и фальсификации на выборах".
- 15 сентября Верховная Рада поддержала санкции Евросоюза против режима Лукашенко и предложила провести новые выборы.
Читайте также: Зеленский: Беларусь может получить что-то вроде Майдана
Комментарии