Макрон против Ле Пен. Во Франции начался второй тур президентских выборов: что известно

Во Франции начался второй тур выборов президента, в котором действующий глава государства Эмманюэль Макрон противостоит Марин Ле Пен.

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Le Figaro сообщило, что участки на материковой Франции открылись в 08:00 по местному времени. Они будут открыты до 19:00, а в больших городах – до 20:00. Первые данные о явке будут озвучены в 12:00.

В первом туре Макрон набрал 27,6%, а Ле Пен – 23,4%. Соцопрос Ipsos показывает, что накануне второго тура действующий президент Франции увеличил отрыв от конкурентки до 15%.

В период между турами оба политика сделали скандальные заявления об Украине. Ле Пен вновь оправдала оккупацию Крыма, а Макрон назвал украинцев с россиянами "братскими народами" и отказался признавать геноцидом действия армии РФ в Украине.

Также они поспорили о России и санкциях на дебатах. По данным социологов, выиграл Макрон, который в частности обвинял оппонентку в "зависимости от Путина", поскольку та брала кредит на выборы 2017 года у российской структуры.

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При этом в период между турами Макрон заявил, что Франции не нужен российский газ – и она поддержит санкции против энергосектора РФ. Кроме того, он заявил о передаче Украине самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

Президент Владимир Зеленский в период между выборами сказал, что хотел бы сохранить отношения с Макроном. При этом он заявил о безрезультатности разговоров президента Франции с Путиным, а также призвал Макрона выбирать между "бизнесом-деньгами или свободой-правами человека".

Также Зеленский высказался о Ле Пен, которой с 2017 года запрещен въезд в Украину за оправдание оккупации Крыма. По его словам, отношения с ней могли бы измениться, если бы она поняла, что была неправа.

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