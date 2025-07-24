Мерц и Макрон планируют обсудить с Зеленским борьбу с коррупцией
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц хотят обсудить с президентом Владимиром Зеленским меры по борьбе с коррупцией. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, передает Bild.
Об этом лидеры договорились на встрече в Берлине.
"Президент Макрон и канцлер Германии договорились о том, что будут активно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", – сказал Штефан Корнелиус.
По его словам, лидеры двух государств подчеркнули, что для Украины наступил важный переломный момент на пути в Европейский Союз.
Как отмечает издание, решение Зеленского ограничить независимость антикоррупционных органов, очевидно, не устраивает ни Мерца, ни Макрона.
Корнелиус также добавил, что Макрон и Мерц обсудили военную ситуацию в Украине и дальнейшую военную помощь Киеву.
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