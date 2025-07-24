Мерц і Макрон планують обговорити із Зеленським боротьбу з корупцією

Французький президент та німецький канцлер наголосили на важливості моменту для євроінтеграції України

Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц (Фото: CHRISTIAN MANG / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хочуть обговорити з президентом Володимиром Зеленським заходи щодо боротьби з корупцією. Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає Bild.

Про це лідери домовилися на зустрічі у Берліні.

"Президент Макрон і канцлер Німеччини домовилися, що будуть активно вести переговори з президентом України щодо боротьби з корупцією", – сказав Штефан Корнеліус.

За його словами, лідери двох держав наголосили, що для України настав важливий поворотний момент на шляху до Європейського Союзу.

Як зазначає видання, рішення Зеленського обмежити незалежність антикорупційних органів, очевидно, не влаштовує ні Мерца, ні Макрона.

Корнеліус також додав, що Макрон і Мерц обговорили військову ситуацію в Україні та подальшу військову допомогу Києву.