Минобороны РФ обвиняет Украину в атаке. Утверждает: сбили 117 дронов и четыре "Точки-У"

Ранее российские ресурсы заявляли о якобы дроновой атаке по аэродрому "Саваслейка", а также по объектам в Воронежской области

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В России заявляют о том, что в ночь на 14 августа вражеские силы противовоздушной обороны якобы сбили 117 дронов и четыре ракеты "Точка-У". В "атаке" Министерство обороны страны-агрессора обвинило Украину.

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Россияне утверждают – "киевский режим" совершил ночью атаку и применил дроны и ракеты.

В Минобороны РФ уверяют – ПВО вроде бы сбила 37 дронов и четыре тактических ракеты над территорией Курской области, еще 37 дронов якобы – над Воронежской областью, 17 – над Белгородской, 11 – над Нижегородской, девять – над Волгоградской, три – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.

С утра 14 августа российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Кроме этого, российские ресурсы заявляют о якобы дроновой атаке по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области, а также по объектам в Воронежской области.

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