Минобороны РФ обвиняет Украину в атаке. Утверждает: сбили 117 дронов и четыре "Точки-У"
В России заявляют о том, что в ночь на 14 августа вражеские силы противовоздушной обороны якобы сбили 117 дронов и четыре ракеты "Точка-У". В "атаке" Министерство обороны страны-агрессора обвинило Украину.
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Россияне утверждают – "киевский режим" совершил ночью атаку и применил дроны и ракеты.
В Минобороны РФ уверяют – ПВО вроде бы сбила 37 дронов и четыре тактических ракеты над территорией Курской области, еще 37 дронов якобы – над Воронежской областью, 17 – над Белгородской, 11 – над Нижегородской, девять – над Волгоградской, три – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.
С утра 14 августа российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Кроме этого, российские ресурсы заявляют о якобы дроновой атаке по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области, а также по объектам в Воронежской области.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти.
- 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение. Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- МИД сообщил, что Украина не заинтересована в том, чтобы забрать себе территорию Курской области РФ, цель операции – сохранить жизнь украинцев и оградить территорию от ударов из России. Также Украина предупредила партнеров, что РФ может прибегнуть к фабрикованию инцидентов с нарушением международного права, чтобы обвинить украинскую сторону.
- 10 августа власти страны-агрессора объявили режим "контртеррористической операции" в Курской, Брянской и Белгородской областях.
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