Міноборони Росії звинувачує Україну в атаці. Стверджує: вночі збили 117 дронів та чотири "Точки-У"

Раніше російські ресурси заявляли про нібито дронову атаку по аеродрому "Саваслейка", а також по об'єктах у Воронезькій області

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У Росії заявляють про те, що у ніч проти 14 серпня ворожі сили протиповітряної оборони начебто збили 117 дронів та чотири ракети "Точка-У". В "атаці" Міністерство оборони країни-агресорки звинуватило Україну.

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Росіяни стверджують – "київський режим" здійснив вночі атаку та застосував дрони й ракети.

У Міноборони РФ запевняють – ППО начебто збила 37 дронів та чотири тактичні ракети над територією Курської області, ще 37 дронів нібито – над Воронезькою областю, 17 – над Бєлгородською, 11 – над Нижегородською, дев'ять – над Волгоградською, три – над Брянською, два – над Орловською й один – над Ростовською областями.

Зранку 14 серпня російський губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Окрім цього, російські ресурси заявляють про нібито дронову атаку по аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області, а також по об'єктах у Воронезькій області.

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