Міноборони Росії звинувачує Україну в атаці. Стверджує: вночі збили 117 дронів та чотири "Точки-У"
У Росії заявляють про те, що у ніч проти 14 серпня ворожі сили протиповітряної оборони начебто збили 117 дронів та чотири ракети "Точка-У". В "атаці" Міністерство оборони країни-агресорки звинуватило Україну.
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Росіяни стверджують – "київський режим" здійснив вночі атаку та застосував дрони й ракети.
У Міноборони РФ запевняють – ППО начебто збила 37 дронів та чотири тактичні ракети над територією Курської області, ще 37 дронів нібито – над Воронезькою областю, 17 – над Бєлгородською, 11 – над Нижегородською, дев'ять – над Волгоградською, три – над Брянською, два – над Орловською й один – над Ростовською областями.
Зранку 14 серпня російський губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального рівня.
Окрім цього, російські ресурси заявляють про нібито дронову атаку по аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області, а також по об'єктах у Воронезькій області.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада.
- 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення. Головком ЗСУ повідомив, що на 13 серпня Україна контролює 74 населені пункти на Курщині, президент повідомив про сотні російських полонених там.
- МЗС повідомило, що Україна не зацікавлена в тому, аби забрати собі територію Курської області РФ, мета операції – зберегти життя українців та захистити територію від ударів з Росії. Також Україна попередила партнерів, що РФ може вдатися до фабрикування інцидентів з порушенням міжнародного права, щоб звинуватити українську сторону.
- 10 серпня влада країни-агресорки оголосила режим "контртерористичної операції" у Курській, Брянській та Бєлгородській областях.
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